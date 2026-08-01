قیمت امروز YearnFinance

قیمت لحظه‌ ای YearnFinance (YFI) در حال حاضر برابر با $ 1,954.9 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YFI به USD برابر با $ 1,954.9 برای هر YFI می‌ باشد.

توکن YearnFinance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #318 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 70.02M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 35.82K YFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YFI در بازه‌ ای بین $ 1,922.5 (حداقل) و $ 2,013.3 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 93,435.53362241 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 739.439122489 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YFI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -6.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.59K رسیده است.

اطلاعات بازار YearnFinance (YFI)

رتبه No.318 ارزش بازار $ 70.02M$ 70.02M $ 70.02M حجم (24 ساعته) $ 56.59K$ 56.59K $ 56.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.64M$ 71.64M $ 71.64M سرمایه در گردش 35.82K 35.82K 35.82K عرضه کل 36,646.35595035 36,646.35595035 36,646.35595035 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی YearnFinance برابر است با $ 70.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.59K. عرضه در گردش YFI برابر است با 35.82K، و عرضه کل آن 36646.35595035 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.64M است.