قیمت امروز Spain National Fan

قیمت لحظه‌ ای Spain National Fan (SNFT) در حال حاضر برابر با $ 0.001655 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNFT به USD برابر با $ 0.001655 برای هر SNFT می‌ باشد.

توکن Spain National Fan در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2593 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37.91K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 22.90M SNFT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNFT در بازه‌ ای بین $ 0.001569 (حداقل) و $ 0.001708 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.8633461742541345 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00695952651458921 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNFT طی یک ساعت گذشته به میزان +5.07% و در هفت روز اخیر به میزان -18.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.83K رسیده است.

اطلاعات بازار Spain National Fan (SNFT)

رتبه No.2593 ارزش بازار $ 37.91K$ 37.91K $ 37.91K حجم (24 ساعته) $ 52.83K$ 52.83K $ 52.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 165.50K$ 165.50K $ 165.50K سرمایه در گردش 22.90M 22.90M 22.90M حداکثر عرضه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عرضه کل 22,903,472 22,903,472 22,903,472 نرخ گردش 22.90% بلاک چین عمومی BITCI

ارزش بازار فعلی Spain National Fan برابر است با $ 37.91K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.83K. عرضه در گردش SNFT برابر است با 22.90M، و عرضه کل آن 22903472 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 165.50K است.