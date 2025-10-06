قیمت لحظه‌ ای Keeta امروز برابر است با 0.5075 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KTA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KTA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Keeta امروز برابر است با 0.5075 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KTA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KTA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Keeta

Keeta قیمت لحظه ای(KTA)

قیمت لحظه‌ ای 1 KTA به USD:

$0.5075
$0.5075$0.5075
-4.67%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Keeta (KTA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:08:27 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Keeta (KTA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.5001
$ 0.5001$ 0.5001
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.64
$ 0.64$ 0.64
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.5001
$ 0.5001$ 0.5001

$ 0.64
$ 0.64$ 0.64

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

+0.83%

-4.67%

+18.51%

+18.51%

قیمت لحظه‌ ای Keeta (KTA) برابر است با $ 0.5075. در 24 ساعت گذشته، KTA در بازه قیمتی حداقل $ 0.5001 تا حداکثر $ 0.64 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KTA برابر با $ 1.6916917214873683 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.08456738547527073 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KTA در یک ساعت گذشته +0.83%، در 24 ساعت گذشته -4.67% و در 7 روز گذشته +18.51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Keeta (KTA)

No.223

$ 220.58M
$ 220.58M$ 220.58M

$ 320.16K
$ 320.16K$ 320.16K

$ 507.50M
$ 507.50M$ 507.50M

434.64M
434.64M 434.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.46%

BASE

ارزش بازار فعلی Keeta برابر است با $ 220.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 320.16K. عرضه در گردش KTA برابر است با 434.64M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 507.50M است.

تاریخچه قیمت Keeta (KTA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Keeta برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.024861-4.67%
30 روز$ -0.0709-12.26%
60 روز$ +0.0075+1.50%
90 روز$ +0.0075+1.50%
تغییر قیمت امروز Keeta

امروز، KTA تغییر $ -0.024861 (-4.67%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Keeta

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0709 (-12.26%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Keeta

با گسترش بازه به 60 روز، KTA تغییر $ +0.0075 (+1.50%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Keeta

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0075 (+1.50%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Keeta (KTA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Keeta را ببینید.

KeetaKTA چیست

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

هم اکنون Keeta در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Keeta خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ KTA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Keeta را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Keeta شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Keeta (USD)

ارزش Keeta (KTA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Keeta (KTA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Keeta را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Keeta را بررسی کنید!

توکنومیکس Keeta (KTA)

درک، توکنومیکس Keeta (KTA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KTA بیشتر بدانید!

نحوه خریدKeeta (KTA)

آیا به دنبال نحوه خرید Keeta هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Keeta را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

KTA به ارزهای محلی

منابع Keeta

برای درک عمیق‌ تر Keeta، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Keeta
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Keeta

امروز Keeta (KTA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KTA به واحد USD برابر است با 0.5075 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KTA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KTA نسبت به USD برابر است با $ 0.5075. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Keeta چقدر است؟
ارزش بازار KTA برابر است با $ 220.58M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KTA چقدر است؟
عرضه در گردش KTA برابر است با 434.64M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KTA چقدر بوده است؟
KTA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.6916917214873683 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KTA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KTA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.08456738547527073 USD رسید.
حجم معاملات KTA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KTA برابر است با $ 320.16K USD.
آیا KTA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KTA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KTA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:08:27 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Keeta (KTA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

