قیمت لحظه‌ ای Uber امروز برابر است با 96.37 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UBERON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UBERON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Uber امروز برابر است با 96.37 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UBERON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UBERON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره UBERON

اطلاعات قیمت UBERON

وب‌سایت رسمی UBERON

توکنومیکس UBERON

پیش‌بینی قیمت UBERON

تاریخچه UBERON

راهنمای خرید UBERON

مبدل UBERON به ارز فیات

اسپات UBERON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Uber

Uber قیمت لحظه ای(UBERON)

قیمت لحظه‌ ای 1 UBERON به USD:

$96.39
$96.39$96.39
+0.84%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Uber (UBERON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Uber (UBERON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 94.68
$ 94.68$ 94.68
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 96.68
$ 96.68$ 96.68
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 94.68
$ 94.68$ 94.68

$ 96.68
$ 96.68$ 96.68

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

-0.06%

+0.84%

+2.61%

+2.61%

قیمت لحظه‌ ای Uber (UBERON) برابر است با $ 96.37. در 24 ساعت گذشته، UBERON در بازه قیمتی حداقل $ 94.68 تا حداکثر $ 96.68 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UBERON برابر با $ 104.598200752745 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 89.84041087964881 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UBERON در یک ساعت گذشته -0.06%، در 24 ساعت گذشته +0.84% و در 7 روز گذشته +2.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Uber (UBERON)

No.2227

$ 955.34K
$ 955.34K$ 955.34K

$ 57.21K
$ 57.21K$ 57.21K

$ 955.34K
$ 955.34K$ 955.34K

9.91K
9.91K 9.91K

9,913.22741166
9,913.22741166 9,913.22741166

ETH

ارزش بازار فعلی Uber برابر است با $ 955.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.21K. عرضه در گردش UBERON برابر است با 9.91K، و عرضه کل آن 9913.22741166 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 955.34K است.

تاریخچه قیمت Uber (UBERON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Uber برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.8029+0.84%
30 روز$ -1.66-1.70%
60 روز$ +36.37+60.61%
90 روز$ +36.37+60.61%
تغییر قیمت امروز Uber

امروز، UBERON تغییر $ +0.8029 (+0.84%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Uber

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -1.66 (-1.70%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Uber

با گسترش بازه به 60 روز، UBERON تغییر $ +36.37 (+60.61%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Uber

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +36.37 (+60.61%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Uber (UBERON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Uber را ببینید.

UberUBERON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Uber در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Uber خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ UBERON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Uber را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Uber شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Uber (USD)

ارزش Uber (UBERON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Uber (UBERON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Uber را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Uber را بررسی کنید!

توکنومیکس Uber (UBERON)

درک، توکنومیکس Uber (UBERON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UBERON بیشتر بدانید!

نحوه خریدUber (UBERON)

آیا به دنبال نحوه خرید Uber هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Uber را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

UBERON به ارزهای محلی

1 Uber(UBERON) به VND
2,535,976.55
1 Uber(UBERON) به AUD
A$146.4824
1 Uber(UBERON) به GBP
71.3138
1 Uber(UBERON) به EUR
81.9145
1 Uber(UBERON) به USD
$96.37
1 Uber(UBERON) به MYR
RM404.754
1 Uber(UBERON) به TRY
4,043.6852
1 Uber(UBERON) به JPY
¥14,648.24
1 Uber(UBERON) به ARS
ARS$138,065.4442
1 Uber(UBERON) به RUB
7,635.3951
1 Uber(UBERON) به INR
8,501.7614
1 Uber(UBERON) به IDR
Rp1,606,166.0242
1 Uber(UBERON) به PHP
5,696.4307
1 Uber(UBERON) به EGP
￡E.4,571.7928
1 Uber(UBERON) به BRL
R$517.5069
1 Uber(UBERON) به CAD
C$133.9543
1 Uber(UBERON) به BDT
11,793.7606
1 Uber(UBERON) به NGN
140,480.4764
1 Uber(UBERON) به COP
$370,653.4755
1 Uber(UBERON) به ZAR
R.1,658.5277
1 Uber(UBERON) به UAH
4,059.1044
1 Uber(UBERON) به TZS
T.Sh.237,950.0581
1 Uber(UBERON) به VES
Bs20,526.81
1 Uber(UBERON) به CLP
$90,587.8
1 Uber(UBERON) به PKR
Rs27,207.1784
1 Uber(UBERON) به KZT
51,839.3504
1 Uber(UBERON) به THB
฿3,141.662
1 Uber(UBERON) به TWD
NT$2,951.8131
1 Uber(UBERON) به AED
د.إ353.6779
1 Uber(UBERON) به CHF
Fr76.1323
1 Uber(UBERON) به HKD
HK$747.8312
1 Uber(UBERON) به AMD
֏37,035.9547
1 Uber(UBERON) به MAD
.د.م888.5314
1 Uber(UBERON) به MXN
$1,772.2443
1 Uber(UBERON) به SAR
ريال361.3875
1 Uber(UBERON) به ETB
Br14,596.2002
1 Uber(UBERON) به KES
KSh12,458.7136
1 Uber(UBERON) به JOD
د.أ68.32633
1 Uber(UBERON) به PLN
349.8231
1 Uber(UBERON) به RON
лв420.1732
1 Uber(UBERON) به SEK
kr902.0232
1 Uber(UBERON) به BGN
лв160.9379
1 Uber(UBERON) به HUF
Ft32,133.6128
1 Uber(UBERON) به CZK
2,009.3145
1 Uber(UBERON) به KWD
د.ك29.48922
1 Uber(UBERON) به ILS
313.2025
1 Uber(UBERON) به BOB
Bs666.8804
1 Uber(UBERON) به AZN
163.829
1 Uber(UBERON) به TJS
SM891.4225
1 Uber(UBERON) به GEL
262.1264
1 Uber(UBERON) به AOA
Kz88,169.8767
1 Uber(UBERON) به BHD
.د.ب36.23512
1 Uber(UBERON) به BMD
$96.37
1 Uber(UBERON) به DKK
kr616.768
1 Uber(UBERON) به HNL
L2,539.3495
1 Uber(UBERON) به MUR
4,382.9076
1 Uber(UBERON) به NAD
$1,659.4914
1 Uber(UBERON) به NOK
kr960.8089
1 Uber(UBERON) به NZD
$166.7201
1 Uber(UBERON) به PAB
B/.96.37
1 Uber(UBERON) به PGK
K404.754
1 Uber(UBERON) به QAR
ر.ق350.7868
1 Uber(UBERON) به RSD
дин.9,689.0398
1 Uber(UBERON) به UZS
soʻm1,175,243.7144
1 Uber(UBERON) به ALL
L8,013.1655
1 Uber(UBERON) به ANG
ƒ172.5023
1 Uber(UBERON) به AWG
ƒ173.466
1 Uber(UBERON) به BBD
$192.74
1 Uber(UBERON) به BAM
KM161.9016
1 Uber(UBERON) به BIF
Fr286,797.12
1 Uber(UBERON) به BND
$124.3173
1 Uber(UBERON) به BSD
$96.37
1 Uber(UBERON) به JMD
$15,452.9295
1 Uber(UBERON) به KHR
388,587.9325
1 Uber(UBERON) به KMF
Fr40,764.51
1 Uber(UBERON) به LAK
2,094,999.9581
1 Uber(UBERON) به LKR
රු29,317.6814
1 Uber(UBERON) به MDL
L1,632.5078
1 Uber(UBERON) به MGA
Ar432,151.991
1 Uber(UBERON) به MOP
P770.96
1 Uber(UBERON) به MVR
1,474.461
1 Uber(UBERON) به MWK
MK167,308.9207
1 Uber(UBERON) به MZN
MT6,159.0067
1 Uber(UBERON) به NPR
रु13,605.5166
1 Uber(UBERON) به PYG
683,456.04
1 Uber(UBERON) به RWF
Fr139,832.87
1 Uber(UBERON) به SBD
$793.1251
1 Uber(UBERON) به SCR
1,317.3779
1 Uber(UBERON) به SRD
$3,844.1993
1 Uber(UBERON) به SVC
$843.2375
1 Uber(UBERON) به SZL
L1,659.4914
1 Uber(UBERON) به TMT
m338.2587
1 Uber(UBERON) به TND
د.ت281.20766
1 Uber(UBERON) به TTD
$654.3523
1 Uber(UBERON) به UGX
Sh335,753.08
1 Uber(UBERON) به XAF
Fr54,159.94
1 Uber(UBERON) به XCD
$260.199
1 Uber(UBERON) به XOF
Fr54,159.94
1 Uber(UBERON) به XPF
Fr9,829.74
1 Uber(UBERON) به BWP
P1,286.5395
1 Uber(UBERON) به BZD
$193.7037
1 Uber(UBERON) به CVE
$9,146.4767
1 Uber(UBERON) به DJF
Fr17,057.49
1 Uber(UBERON) به DOP
$6,172.4985
1 Uber(UBERON) به DZD
د.ج12,530.0274
1 Uber(UBERON) به FJD
$217.7962
1 Uber(UBERON) به GNF
Fr837,937.15
1 Uber(UBERON) به GTQ
Q738.1942
1 Uber(UBERON) به GYD
$20,177.9506
1 Uber(UBERON) به ISK
kr11,757.14

منابع Uber

برای درک عمیق‌ تر Uber، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Uber
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Uber

امروز Uber (UBERON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UBERON به واحد USD برابر است با 96.37 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UBERON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UBERON نسبت به USD برابر است با $ 96.37. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Uber چقدر است؟
ارزش بازار UBERON برابر است با $ 955.34K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UBERON چقدر است؟
عرضه در گردش UBERON برابر است با 9.91K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UBERON چقدر بوده است؟
UBERON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 104.598200752745 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UBERON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UBERON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 89.84041087964881 USD رسید.
حجم معاملات UBERON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UBERON برابر است با $ 57.21K USD.
آیا UBERON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UBERON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UBERON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:53 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Uber (UBERON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب UBERON به USD

مقدار

UBERON
UBERON
USD
USD

1 UBERON = 96.37 USD

معامله UBERON

/USDTUBERON
$96.39
$96.39$96.39
+0.80%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,133.64
$114,133.64$114,133.64

-0.72%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.14
$4,123.14$4,123.14

-1.19%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05384
$0.05384$0.05384

-3.35%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.63
$200.63$200.63

+0.25%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1304
$4.1304$4.1304

-20.35%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.14
$4,123.14$4,123.14

-1.19%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,133.64
$114,133.64$114,133.64

-0.72%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.63
$200.63$200.63

+0.25%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6313
$2.6313$2.6313

-1.12%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.48
$1,137.48$1,137.48

-0.54%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001206
$0.001206$0.001206

+101.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01758
$0.01758$0.01758

+75.80%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001764
$0.0000000000000001764$0.0000000000000001764

+1,518.34%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1551
$0.1551$0.1551

+210.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000294
$0.0000000000294$0.0000000000294

+188.23%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04281
$0.04281$0.04281

+114.05%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01758
$0.01758$0.01758

+75.80%