قیمت لحظه‌ ای Amazon.com xStock امروز برابر است با 227.89 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AMZNX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AMZNX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Amazon.com xStock امروز برابر است با 227.89 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AMZNX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AMZNX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره AMZNX

اطلاعات قیمت AMZNX

وب‌سایت رسمی AMZNX

توکنومیکس AMZNX

پیش‌بینی قیمت AMZNX

تاریخچه AMZNX

راهنمای خرید AMZNX

مبدل AMZNX به ارز فیات

اسپات AMZNX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Amazon.com xStock

Amazon.com xStock قیمت لحظه ای(AMZNX)

قیمت لحظه‌ ای 1 AMZNX به USD:

$227.89
$227.89$227.89
+0.28%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Amazon.com xStock (AMZNX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Amazon.com xStock (AMZNX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 224.34
$ 224.34$ 224.34
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 228.9
$ 228.9$ 228.9
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 224.34
$ 224.34$ 224.34

$ 228.9
$ 228.9$ 228.9

$ 2,493.957869472173
$ 2,493.957869472173$ 2,493.957869472173

$ 212.00066285848231
$ 212.00066285848231$ 212.00066285848231

+0.15%

+0.28%

+4.77%

+4.77%

قیمت لحظه‌ ای Amazon.com xStock (AMZNX) برابر است با $ 227.89. در 24 ساعت گذشته، AMZNX در بازه قیمتی حداقل $ 224.34 تا حداکثر $ 228.9 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AMZNX برابر با $ 2,493.957869472173 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 212.00066285848231 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AMZNX در یک ساعت گذشته +0.15%، در 24 ساعت گذشته +0.28% و در 7 روز گذشته +4.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1963

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 61.48K
$ 61.48K$ 61.48K

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

7.07K
7.07K 7.07K

--
----

10,499.34303406
10,499.34303406 10,499.34303406

SOL

ارزش بازار فعلی Amazon.com xStock برابر است با $ 1.61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.48K. عرضه در گردش AMZNX برابر است با 7.07K، و عرضه کل آن 10499.34303406 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.39M است.

تاریخچه قیمت Amazon.com xStock (AMZNX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Amazon.com xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.6363+0.28%
30 روز$ +7.88+3.58%
60 روز$ -3.58-1.55%
90 روز$ -3.19-1.39%
تغییر قیمت امروز Amazon.com xStock

امروز، AMZNX تغییر $ +0.6363 (+0.28%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Amazon.com xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +7.88 (+3.58%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Amazon.com xStock

با گسترش بازه به 60 روز، AMZNX تغییر $ -3.58 (-1.55%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Amazon.com xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -3.19 (-1.39%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Amazon.com xStock (AMZNX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Amazon.com xStock را ببینید.

Amazon.com xStockAMZNX چیست

Amazon xStocks (AMZNx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌صورت توکن‌ های Solana SPL و ERC-20 منتشر شده است. AMZNx قیمت سهام شرکت Amazon.com, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Amazon.com, Inc. به شرکت‌ کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است، در حالی‌که مزایای فناوری بلاک‌ چین را نیز حفظ می‌ کند.

هم اکنون Amazon.com xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Amazon.com xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AMZNX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Amazon.com xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Amazon.com xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Amazon.com xStock (USD)

ارزش Amazon.com xStock (AMZNX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Amazon.com xStock (AMZNX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Amazon.com xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Amazon.com xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Amazon.com xStock (AMZNX)

درک، توکنومیکس Amazon.com xStock (AMZNX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AMZNX بیشتر بدانید!

نحوه خریدAmazon.com xStock (AMZNX)

آیا به دنبال نحوه خرید Amazon.com xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Amazon.com xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AMZNX به ارزهای محلی

1 Amazon.com xStock(AMZNX) به VND
5,996,925.35
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به AUD
A$346.3928
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به GBP
168.6386
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به EUR
193.7065
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به USD
$227.89
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MYR
RM957.138
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به TRY
9,562.2644
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به JPY
¥34,639.28
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به ARS
ARS$326,488.8874
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به RUB
18,058.0036
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به INR
20,104.4558
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به IDR
Rp3,798,165.1474
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به PHP
13,477.4146
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به EGP
￡E.10,811.1016
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BRL
R$1,223.7693
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به CAD
C$316.7671
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BDT
27,889.1782
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به NGN
332,199.8108
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به COP
$876,499.1235
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به ZAR
R.3,924.2658
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به UAH
9,598.7268
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به TZS
T.Sh.562,690.0357
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به VES
Bs48,540.57
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به CLP
$214,216.6
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به PKR
Rs64,337.9048
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به KZT
122,586.5888
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به THB
฿7,433.7718
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به TWD
NT$6,984.8285
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به AED
د.إ836.3563
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به CHF
Fr180.0331
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به HKD
HK$1,768.4264
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به AMD
֏87,580.4059
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MAD
.د.م2,101.1458
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MXN
$4,190.8971
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به SAR
ريال854.5875
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به ETB
Br34,516.2194
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به KES
KSh29,461.6192
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به JOD
د.أ161.57401
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به PLN
827.2407
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به RON
лв993.6004
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به SEK
kr2,133.0504
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BGN
лв380.5763
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به HUF
Ft75,962.5737
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به CZK
4,753.7854
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به KWD
د.ك69.73434
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به ILS
740.6425
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BOB
Bs1,576.9988
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به AZN
387.413
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به TJS
SM2,107.9825
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به GEL
619.8608
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به AOA
Kz208,498.8399
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BHD
.د.ب85.68664
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BMD
$227.89
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به DKK
kr1,458.496
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به HNL
L6,004.9015
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MUR
10,364.4372
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به NAD
$3,924.2658
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به NOK
kr2,274.3422
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به NZD
$394.2497
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به PAB
B/.227.89
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به PGK
K957.138
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به QAR
ر.ق829.5196
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به RSD
дин.22,916.6184
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به UZS
soʻm2,779,145.8968
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به ALL
L18,949.0535
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به ANG
ƒ407.9231
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به AWG
ƒ410.202
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BBD
$455.78
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BAM
KM382.8552
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BIF
Fr678,200.64
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BND
$293.9781
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BSD
$227.89
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به JMD
$36,542.1615
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به KHR
918,909.4525
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به KMF
Fr96,397.47
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به LAK
4,954,130.3357
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به LKR
රු69,328.6958
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MDL
L3,860.4566
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MGA
Ar1,021,927.127
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MOP
P1,823.12
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MVR
3,486.717
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MWK
MK395,642.1079
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به MZN
MT14,564.4499
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به NPR
रु32,173.5102
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به PYG
1,616,195.88
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به RWF
Fr330,668.39
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به SBD
$1,875.5347
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به SCR
3,115.2563
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به SRD
$9,090.5321
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به SVC
$1,994.0375
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به SZL
L3,924.2658
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به TMT
m799.8939
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به TND
د.ت664.98302
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به TTD
$1,547.3731
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به UGX
Sh793,968.76
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به XAF
Fr128,074.18
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به XCD
$615.303
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به XOF
Fr128,074.18
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به XPF
Fr23,244.78
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BWP
P3,042.3315
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به BZD
$458.0589
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به CVE
$21,629.0399
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به DJF
Fr40,336.53
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به DOP
$14,596.3545
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به DZD
د.ج29,630.2578
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به FJD
$515.0314
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به GNF
Fr1,981,503.55
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به GTQ
Q1,745.6374
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به GYD
$47,715.6082
1 Amazon.com xStock(AMZNX) به ISK
kr27,802.58

منابع Amazon.com xStock

برای درک عمیق‌ تر Amazon.com xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Amazon.com xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Amazon.com xStock

امروز Amazon.com xStock (AMZNX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AMZNX به واحد USD برابر است با 227.89 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AMZNX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AMZNX نسبت به USD برابر است با $ 227.89. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Amazon.com xStock چقدر است؟
ارزش بازار AMZNX برابر است با $ 1.61M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AMZNX چقدر است؟
عرضه در گردش AMZNX برابر است با 7.07K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AMZNX چقدر بوده است؟
AMZNX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2,493.957869472173 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AMZNX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AMZNX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 212.00066285848231 USD رسید.
حجم معاملات AMZNX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AMZNX برابر است با $ 61.48K USD.
آیا AMZNX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AMZNX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AMZNX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:30 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Amazon.com xStock (AMZNX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب AMZNX به USD

مقدار

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 227.89 USD

معامله AMZNX

/USDTAMZNX
$227.89
$227.89$227.89
+0.25%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,403.53
$114,403.53$114,403.53

-0.49%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,135.01
$4,135.01$4,135.01

-0.90%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05836
$0.05836$0.05836

+4.75%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.48
$201.48$201.48

+0.68%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.6899
$4.6899$4.6899

-9.56%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,135.01
$4,135.01$4,135.01

-0.90%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,403.53
$114,403.53$114,403.53

-0.49%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.48
$201.48$201.48

+0.68%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6394
$2.6394$2.6394

-0.82%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,146.31
$1,146.31$1,146.31

+0.23%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001293
$0.001293$0.001293

+115.50%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01799
$0.01799$0.01799

+79.90%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001483
$0.0000000000000001483$0.0000000000000001483

+1,260.55%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1653
$0.1653$0.1653

+230.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000318
$0.0000000000318$0.0000000000318

+211.76%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04468
$0.04468$0.04468

+123.40%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01799
$0.01799$0.01799

+79.90%