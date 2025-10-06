قیمت لحظه‌ ای CROSS امروز برابر است با 0.12989 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CROSS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CROSS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای CROSS امروز برابر است با 0.12989 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CROSS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CROSS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو CROSS

CROSS قیمت لحظه ای(CROSS)

قیمت لحظه‌ ای 1 CROSS به USD:

$0.12989
-4.61%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای CROSS (CROSS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:36:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت CROSS (CROSS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.12984
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.14435
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.12984
$ 0.14435
$ 0.4431755260236053
$ 0.04656997751656906
-1.30%

-4.61%

+0.12%

+0.12%

قیمت لحظه‌ ای CROSS (CROSS) برابر است با $ 0.12989. در 24 ساعت گذشته، CROSS در بازه قیمتی حداقل $ 0.12984 تا حداکثر $ 0.14435 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CROSS برابر با $ 0.4431755260236053 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.04656997751656906 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CROSS در یک ساعت گذشته -1.30%، در 24 ساعت گذشته -4.61% و در 7 روز گذشته +0.12% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار CROSS (CROSS)

No.453

$ 43.54M
$ 77.25K
$ 129.89M
335.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.52%

BSC

ارزش بازار فعلی CROSS برابر است با $ 43.54M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.25K. عرضه در گردش CROSS برابر است با 335.22M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 129.89M است.

تاریخچه قیمت CROSS (CROSS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت CROSS برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0062773-4.61%
30 روز$ -0.10482-44.66%
60 روز$ -0.08878-40.60%
90 روز$ -0.17993-58.08%
تغییر قیمت امروز CROSS

امروز، CROSS تغییر $ -0.0062773 (-4.61%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه CROSS

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.10482 (-44.66%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه CROSS

با گسترش بازه به 60 روز، CROSS تغییر $ -0.08878 (-40.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه CROSS

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.17993 (-58.08%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت CROSS (CROSS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت CROSS را ببینید.

CROSSCROSS چیست

CROSS یک بلاکچین لایه‌ 1 است که به‌طور اختصاصی برای بازی‌های Web3 طراحی شده است. مدل درآمدی آن بر ارائه زیرساخت کامل برای بازی‌های آن‌چین متمرکز است و از طریق کارمزد تراکنش‌ها، معاملات DEX، تراکنش‌های NFT و ابزارهای توسعه‌دهنده، ایجاد ارزش می‌کند. هدف این پروژه ساخت یک اکوسیستم مقیاس‌پذیر و عملکردمحور است که بازی‌های در مقیاس Web2 را با مالکیت Web3 و اقتصاد توکنی تلفیق می‌کند.

هم اکنون CROSS در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های CROSS خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CROSS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره CROSS را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید CROSS شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت CROSS (USD)

ارزش CROSS (CROSS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CROSS (CROSS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CROSS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CROSS را بررسی کنید!

توکنومیکس CROSS (CROSS)

درک، توکنومیکس CROSS (CROSS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CROSS بیشتر بدانید!

نحوه خریدCROSS (CROSS)

آیا به دنبال نحوه خرید CROSS هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی CROSS را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CROSS به ارزهای محلی

1 CROSS(CROSS) به VND
3,418.05535
1 CROSS(CROSS) به AUD
A$0.1974328
1 CROSS(CROSS) به GBP
0.0961186
1 CROSS(CROSS) به EUR
0.1104065
1 CROSS(CROSS) به USD
$0.12989
1 CROSS(CROSS) به MYR
RM0.545538
1 CROSS(CROSS) به TRY
5.4501844
1 CROSS(CROSS) به JPY
¥19.74328
1 CROSS(CROSS) به ARS
ARS$186.0882074
1 CROSS(CROSS) به RUB
10.2924836
1 CROSS(CROSS) به INR
11.4588958
1 CROSS(CROSS) به IDR
Rp2,164.8324674
1 CROSS(CROSS) به PHP
7.6829935
1 CROSS(CROSS) به EGP
￡E.6.1632805
1 CROSS(CROSS) به BRL
R$0.6975093
1 CROSS(CROSS) به CAD
C$0.1805471
1 CROSS(CROSS) به BDT
15.8959382
1 CROSS(CROSS) به NGN
189.3432508
1 CROSS(CROSS) به COP
$499.5764235
1 CROSS(CROSS) به ZAR
R.2.2354069
1 CROSS(CROSS) به UAH
5.4709668
1 CROSS(CROSS) به TZS
T.Sh.320.7152957
1 CROSS(CROSS) به VES
Bs27.66657
1 CROSS(CROSS) به CLP
$121.96671
1 CROSS(CROSS) به PKR
Rs36.6705448
1 CROSS(CROSS) به KZT
69.8704288
1 CROSS(CROSS) به THB
฿4.2396096
1 CROSS(CROSS) به TWD
NT$3.9772318
1 CROSS(CROSS) به AED
د.إ0.4766963
1 CROSS(CROSS) به CHF
Fr0.1026131
1 CROSS(CROSS) به HKD
HK$1.0079464
1 CROSS(CROSS) به AMD
֏49.9180259
1 CROSS(CROSS) به MAD
.د.م1.1975858
1 CROSS(CROSS) به MXN
$2.3886771
1 CROSS(CROSS) به SAR
ريال0.4870875
1 CROSS(CROSS) به ETB
Br19.6731394
1 CROSS(CROSS) به KES
KSh16.7921792
1 CROSS(CROSS) به JOD
د.أ0.09209201
1 CROSS(CROSS) به PLN
0.4715007
1 CROSS(CROSS) به RON
лв0.5663204
1 CROSS(CROSS) به SEK
kr1.2157704
1 CROSS(CROSS) به BGN
лв0.2169163
1 CROSS(CROSS) به HUF
Ft43.2962337
1 CROSS(CROSS) به CZK
2.7095054
1 CROSS(CROSS) به KWD
د.ك0.03974634
1 CROSS(CROSS) به ILS
0.4221425
1 CROSS(CROSS) به BOB
Bs0.8988388
1 CROSS(CROSS) به AZN
0.220813
1 CROSS(CROSS) به TJS
SM1.2014825
1 CROSS(CROSS) به GEL
0.3533008
1 CROSS(CROSS) به AOA
Kz118.8376599
1 CROSS(CROSS) به BHD
.د.ب0.04883864
1 CROSS(CROSS) به BMD
$0.12989
1 CROSS(CROSS) به DKK
kr0.831296
1 CROSS(CROSS) به HNL
L3.4226015
1 CROSS(CROSS) به MUR
5.9073972
1 CROSS(CROSS) به NAD
$2.2367058
1 CROSS(CROSS) به NOK
kr1.2950033
1 CROSS(CROSS) به NZD
$0.2247097
1 CROSS(CROSS) به PAB
B/.0.12989
1 CROSS(CROSS) به PGK
K0.545538
1 CROSS(CROSS) به QAR
ر.ق0.4727996
1 CROSS(CROSS) به RSD
дин.13.0578417
1 CROSS(CROSS) به UZS
soʻm1,584.0241368
1 CROSS(CROSS) به ALL
L10.8003535
1 CROSS(CROSS) به ANG
ƒ0.2325031
1 CROSS(CROSS) به AWG
ƒ0.233802
1 CROSS(CROSS) به BBD
$0.25978
1 CROSS(CROSS) به BAM
KM0.2182152
1 CROSS(CROSS) به BIF
Fr386.55264
1 CROSS(CROSS) به BND
$0.1675581
1 CROSS(CROSS) به BSD
$0.12989
1 CROSS(CROSS) به JMD
$20.8278615
1 CROSS(CROSS) به KHR
523.7489525
1 CROSS(CROSS) به KMF
Fr54.94347
1 CROSS(CROSS) به LAK
2,823.6955957
1 CROSS(CROSS) به LKR
රු39.5151358
1 CROSS(CROSS) به MDL
L2.2003366
1 CROSS(CROSS) به MGA
Ar582.465727
1 CROSS(CROSS) به MOP
P1.03912
1 CROSS(CROSS) به MVR
1.987317
1 CROSS(CROSS) به MWK
MK225.5033279
1 CROSS(CROSS) به MZN
MT8.3012699
1 CROSS(CROSS) به NPR
रु18.3378702
1 CROSS(CROSS) به PYG
921.17988
1 CROSS(CROSS) به RWF
Fr188.47039
1 CROSS(CROSS) به SBD
$1.0689947
1 CROSS(CROSS) به SCR
1.7755963
1 CROSS(CROSS) به SRD
$5.1813121
1 CROSS(CROSS) به SVC
$1.1365375
1 CROSS(CROSS) به SZL
L2.2367058
1 CROSS(CROSS) به TMT
m0.4559139
1 CROSS(CROSS) به TND
د.ت0.37901902
1 CROSS(CROSS) به TTD
$0.8819531
1 CROSS(CROSS) به UGX
Sh452.53676
1 CROSS(CROSS) به XAF
Fr72.99818
1 CROSS(CROSS) به XCD
$0.350703
1 CROSS(CROSS) به XOF
Fr72.99818
1 CROSS(CROSS) به XPF
Fr13.24878
1 CROSS(CROSS) به BWP
P1.7340315
1 CROSS(CROSS) به BZD
$0.2610789
1 CROSS(CROSS) به CVE
$12.3278599
1 CROSS(CROSS) به DJF
Fr22.99053
1 CROSS(CROSS) به DOP
$8.3194545
1 CROSS(CROSS) به DZD
د.ج16.8882978
1 CROSS(CROSS) به FJD
$0.2935514
1 CROSS(CROSS) به GNF
Fr1,129.39355
1 CROSS(CROSS) به GTQ
Q0.9949574
1 CROSS(CROSS) به GYD
$27.1963682
1 CROSS(CROSS) به ISK
kr15.84658

منابع CROSS

برای درک عمیق‌ تر CROSS، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی CROSS
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره CROSS

امروز CROSS (CROSS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CROSS به واحد USD برابر است با 0.12989 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CROSS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CROSS نسبت به USD برابر است با $ 0.12989. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار CROSS چقدر است؟
ارزش بازار CROSS برابر است با $ 43.54M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CROSS چقدر است؟
عرضه در گردش CROSS برابر است با 335.22M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CROSS چقدر بوده است؟
CROSS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.4431755260236053 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CROSS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CROSS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04656997751656906 USD رسید.
حجم معاملات CROSS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CROSS برابر است با $ 77.25K USD.
آیا CROSS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CROSS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CROSS مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به CROSS (CROSS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

