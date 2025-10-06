SP500 xStockSPYX چیست

SP500 xStock (SPYx) یک گواهی رهگیری (tracker certificate) است که به‌صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. SPYx قیمت صندوق قابل معامله SPDR S\&P 500 ETF Trust (دارایی پایه) را دنبال می‌ کند. این ابزار برای فراهم کردن دسترسی قانونی و مطابق با مقررات برای شرکت‌ کنندگان واجد شرایط در بازار رمزارزها به قیمت ETF صندوق SPDR S\&P 500 طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاک‌ چین همچنان حفظ می‌ شود. SP500 xStock (SPYx) یک گواهی رهگیری (tracker certificate) است که به‌صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. SPYx قیمت صندوق قابل معامله SPDR S&P 500 ETF Trust (دارایی پایه) را دنبال می‌ کند. این ابزار برای فراهم کردن دسترسی قانونی و مطابق با مقررات برای شرکت‌ کنندگان واجد شرایط در بازار رمزارزها به قیمت ETF صندوق SPDR S&P 500 طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاک‌ چین همچنان حفظ می‌ شود.

هم اکنون SP500 xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های SP500 xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ SPYX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره SP500 xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید SP500 xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت SP500 xStock (USD)

ارزش SP500 xStock (SPYX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SP500 xStock (SPYX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SP500 xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SP500 xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس SP500 xStock (SPYX)

درک، توکنومیکس SP500 xStock (SPYX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPYX بیشتر بدانید!

نحوه خریدSP500 xStock (SPYX)

آیا به دنبال نحوه خرید SP500 xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی SP500 xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SPYX به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع SP500 xStock

برای درک عمیق‌ تر SP500 xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره SP500 xStock امروز SP500 xStock (SPYX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPYX به واحد USD برابر است با 684.44 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPYX نسبت به USD چقدر است؟ $ 684.44 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPYX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SP500 xStock چقدر است؟ ارزش بازار SPYX برابر است با $ 13.11M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPYX چقدر است؟ عرضه در گردش SPYX برابر است با 19.15K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPYX چقدر بوده است؟ SPYX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 680.907554971608 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPYX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPYX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 594.884270877716 USD رسید. حجم معاملات SPYX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPYX برابر است با $ 58.05K USD . آیا SPYX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPYX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPYX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SP500 xStock (SPYX)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد