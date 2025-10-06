قیمت لحظه‌ ای SP500 xStock امروز برابر است با 684.44 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPYX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPYX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SP500 xStock امروز برابر است با 684.44 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPYX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPYX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو SP500 xStock

SP500 xStock قیمت لحظه ای(SPYX)

قیمت لحظه‌ ای 1 SPYX به USD:

$684.44
$684.44$684.44
+0.12%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای SP500 xStock (SPYX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:18:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SP500 xStock (SPYX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 675.81
$ 675.81$ 675.81
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 718.41
$ 718.41$ 718.41
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 675.81
$ 675.81$ 675.81

$ 718.41
$ 718.41$ 718.41

$ 680.907554971608
$ 680.907554971608$ 680.907554971608

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

-0.05%

+0.12%

+3.52%

+3.52%

قیمت لحظه‌ ای SP500 xStock (SPYX) برابر است با $ 684.44. در 24 ساعت گذشته، SPYX در بازه قیمتی حداقل $ 675.81 تا حداکثر $ 718.41 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPYX برابر با $ 680.907554971608 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 594.884270877716 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPYX در یک ساعت گذشته -0.05%، در 24 ساعت گذشته +0.12% و در 7 روز گذشته +3.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SP500 xStock (SPYX)

No.1059

$ 13.11M
$ 13.11M$ 13.11M

$ 58.05K
$ 58.05K$ 58.05K

$ 13.11M
$ 13.11M$ 13.11M

19.15K
19.15K 19.15K

--
----

19,149.15179332
19,149.15179332 19,149.15179332

SOL

ارزش بازار فعلی SP500 xStock برابر است با $ 13.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.05K. عرضه در گردش SPYX برابر است با 19.15K، و عرضه کل آن 19149.15179332 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.11M است.

تاریخچه قیمت SP500 xStock (SPYX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت SP500 xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.8203+0.12%
30 روز$ +21.47+3.23%
60 روز$ +36.66+5.65%
90 روز$ +42.17+6.56%
تغییر قیمت امروز SP500 xStock

امروز، SPYX تغییر $ +0.8203 (+0.12%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه SP500 xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +21.47 (+3.23%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه SP500 xStock

با گسترش بازه به 60 روز، SPYX تغییر $ +36.66 (+5.65%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه SP500 xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +42.17 (+6.56%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت SP500 xStock (SPYX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت SP500 xStock را ببینید.

SP500 xStockSPYX چیست

SP500 xStock (SPYx) یک گواهی رهگیری (tracker certificate) است که به‌صورت توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر شده است. SPYx قیمت صندوق قابل معامله SPDR S&P 500 ETF Trust (دارایی پایه) را دنبال می‌ کند. این ابزار برای فراهم کردن دسترسی قانونی و مطابق با مقررات برای شرکت‌ کنندگان واجد شرایط در بازار رمزارزها به قیمت ETF صندوق SPDR S&P 500 طراحی شده است، در حالی که مزایای فناوری بلاک‌ چین همچنان حفظ می‌ شود.

هم اکنون SP500 xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های SP500 xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SPYX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره SP500 xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید SP500 xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت SP500 xStock (USD)

ارزش SP500 xStock (SPYX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SP500 xStock (SPYX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SP500 xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SP500 xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس SP500 xStock (SPYX)

درک، توکنومیکس SP500 xStock (SPYX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPYX بیشتر بدانید!

نحوه خریدSP500 xStock (SPYX)

آیا به دنبال نحوه خرید SP500 xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی SP500 xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SPYX به ارزهای محلی

1 SP500 xStock(SPYX) به VND
18,011,038.6
1 SP500 xStock(SPYX) به AUD
A$1,040.3488
1 SP500 xStock(SPYX) به GBP
506.4856
1 SP500 xStock(SPYX) به EUR
581.774
1 SP500 xStock(SPYX) به USD
$684.44
1 SP500 xStock(SPYX) به MYR
RM2,874.648
1 SP500 xStock(SPYX) به TRY
28,719.1024
1 SP500 xStock(SPYX) به JPY
¥104,034.88
1 SP500 xStock(SPYX) به ARS
ARS$980,569.8104
1 SP500 xStock(SPYX) به RUB
54,228.1812
1 SP500 xStock(SPYX) به INR
60,381.2968
1 SP500 xStock(SPYX) به IDR
Rp11,407,328.7704
1 SP500 xStock(SPYX) به PHP
40,457.2484
1 SP500 xStock(SPYX) به EGP
￡E.32,469.8336
1 SP500 xStock(SPYX) به BRL
R$3,675.4428
1 SP500 xStock(SPYX) به CAD
C$951.3716
1 SP500 xStock(SPYX) به BDT
83,761.7672
1 SP500 xStock(SPYX) به NGN
997,721.8768
1 SP500 xStock(SPYX) به COP
$2,632,458.906
1 SP500 xStock(SPYX) به ZAR
R.11,779.2124
1 SP500 xStock(SPYX) به UAH
28,828.6128
1 SP500 xStock(SPYX) به TZS
T.Sh.1,689,971.3372
1 SP500 xStock(SPYX) به VES
Bs145,785.72
1 SP500 xStock(SPYX) به CLP
$643,373.6
1 SP500 xStock(SPYX) به PKR
Rs193,231.1008
1 SP500 xStock(SPYX) به KZT
368,173.9648
1 SP500 xStock(SPYX) به THB
฿22,312.744
1 SP500 xStock(SPYX) به TWD
NT$20,964.3972
1 SP500 xStock(SPYX) به AED
د.إ2,511.8948
1 SP500 xStock(SPYX) به CHF
Fr540.7076
1 SP500 xStock(SPYX) به HKD
HK$5,311.2544
1 SP500 xStock(SPYX) به AMD
֏263,037.1364
1 SP500 xStock(SPYX) به MAD
.د.م6,310.5368
1 SP500 xStock(SPYX) به MXN
$12,586.8516
1 SP500 xStock(SPYX) به SAR
ريال2,566.65
1 SP500 xStock(SPYX) به ETB
Br103,665.2824
1 SP500 xStock(SPYX) به KES
KSh88,484.4032
1 SP500 xStock(SPYX) به JOD
د.أ485.26796
1 SP500 xStock(SPYX) به PLN
2,484.5172
1 SP500 xStock(SPYX) به RON
лв2,984.1584
1 SP500 xStock(SPYX) به SEK
kr6,406.3584
1 SP500 xStock(SPYX) به BGN
лв1,143.0148
1 SP500 xStock(SPYX) به HUF
Ft228,219.6736
1 SP500 xStock(SPYX) به CZK
14,270.574
1 SP500 xStock(SPYX) به KWD
د.ك209.43864
1 SP500 xStock(SPYX) به ILS
2,224.43
1 SP500 xStock(SPYX) به BOB
Bs4,736.3248
1 SP500 xStock(SPYX) به AZN
1,163.548
1 SP500 xStock(SPYX) به TJS
SM6,331.07
1 SP500 xStock(SPYX) به GEL
1,861.6768
1 SP500 xStock(SPYX) به AOA
Kz626,201.0004
1 SP500 xStock(SPYX) به BHD
.د.ب257.34944
1 SP500 xStock(SPYX) به BMD
$684.44
1 SP500 xStock(SPYX) به DKK
kr4,380.416
1 SP500 xStock(SPYX) به HNL
L18,034.994
1 SP500 xStock(SPYX) به MUR
31,128.3312
1 SP500 xStock(SPYX) به NAD
$11,786.0568
1 SP500 xStock(SPYX) به NOK
kr6,823.8668
1 SP500 xStock(SPYX) به NZD
$1,184.0812
1 SP500 xStock(SPYX) به PAB
B/.684.44
1 SP500 xStock(SPYX) به PGK
K2,874.648
1 SP500 xStock(SPYX) به QAR
ر.ق2,491.3616
1 SP500 xStock(SPYX) به RSD
дин.68,813.5976
1 SP500 xStock(SPYX) به UZS
soʻm8,346,827.9328
1 SP500 xStock(SPYX) به ALL
L56,911.186
1 SP500 xStock(SPYX) به ANG
ƒ1,225.1476
1 SP500 xStock(SPYX) به AWG
ƒ1,231.992
1 SP500 xStock(SPYX) به BBD
$1,368.88
1 SP500 xStock(SPYX) به BAM
KM1,149.8592
1 SP500 xStock(SPYX) به BIF
Fr2,036,893.44
1 SP500 xStock(SPYX) به BND
$882.9276
1 SP500 xStock(SPYX) به BSD
$684.44
1 SP500 xStock(SPYX) به JMD
$109,749.954
1 SP500 xStock(SPYX) به KHR
2,759,833.19
1 SP500 xStock(SPYX) به KMF
Fr289,518.12
1 SP500 xStock(SPYX) به LAK
14,879,130.1372
1 SP500 xStock(SPYX) به LKR
රු208,220.3368
1 SP500 xStock(SPYX) به MDL
L11,594.4136
1 SP500 xStock(SPYX) به MGA
Ar3,069,234.292
1 SP500 xStock(SPYX) به MOP
P5,475.52
1 SP500 xStock(SPYX) به MVR
10,471.932
1 SP500 xStock(SPYX) به MWK
MK1,188,263.1284
1 SP500 xStock(SPYX) به MZN
MT43,742.5604
1 SP500 xStock(SPYX) به NPR
रु96,629.2392
1 SP500 xStock(SPYX) به PYG
4,854,048.48
1 SP500 xStock(SPYX) به RWF
Fr993,122.44
1 SP500 xStock(SPYX) به SBD
$5,632.9412
1 SP500 xStock(SPYX) به SCR
9,356.2948
1 SP500 xStock(SPYX) به SRD
$27,302.3116
1 SP500 xStock(SPYX) به SVC
$5,988.85
1 SP500 xStock(SPYX) به SZL
L11,786.0568
1 SP500 xStock(SPYX) به TMT
m2,402.3844
1 SP500 xStock(SPYX) به TND
د.ت1,997.19592
1 SP500 xStock(SPYX) به TTD
$4,647.3476
1 SP500 xStock(SPYX) به UGX
Sh2,384,588.96
1 SP500 xStock(SPYX) به XAF
Fr384,655.28
1 SP500 xStock(SPYX) به XCD
$1,847.988
1 SP500 xStock(SPYX) به XOF
Fr384,655.28
1 SP500 xStock(SPYX) به XPF
Fr69,812.88
1 SP500 xStock(SPYX) به BWP
P9,137.274
1 SP500 xStock(SPYX) به BZD
$1,375.7244
1 SP500 xStock(SPYX) به CVE
$64,960.2004
1 SP500 xStock(SPYX) به DJF
Fr121,145.88
1 SP500 xStock(SPYX) به DOP
$43,838.382
1 SP500 xStock(SPYX) به DZD
د.ج88,990.8888
1 SP500 xStock(SPYX) به FJD
$1,546.8344
1 SP500 xStock(SPYX) به GNF
Fr5,951,205.8
1 SP500 xStock(SPYX) به GTQ
Q5,242.8104
1 SP500 xStock(SPYX) به GYD
$143,308.0472
1 SP500 xStock(SPYX) به ISK
kr83,501.68

منابع SP500 xStock

برای درک عمیق‌ تر SP500 xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی SP500 xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره SP500 xStock

امروز SP500 xStock (SPYX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPYX به واحد USD برابر است با 684.44 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPYX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPYX نسبت به USD برابر است با $ 684.44. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SP500 xStock چقدر است؟
ارزش بازار SPYX برابر است با $ 13.11M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPYX چقدر است؟
عرضه در گردش SPYX برابر است با 19.15K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPYX چقدر بوده است؟
SPYX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 680.907554971608 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPYX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPYX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 594.884270877716 USD رسید.
حجم معاملات SPYX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPYX برابر است با $ 58.05K USD.
آیا SPYX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPYX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPYX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:18:59 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SP500 xStock (SPYX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 SPYX = 684.44 USD

معامله SPYX

/USDTSPYX
$684.44
$684.44$684.44
+0.11%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

