قیمت امروز Coin98

قیمت لحظه‌ ای Coin98 (C98) در حال حاضر برابر با $ 0.01421 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی C98 به USD برابر با $ 0.01421 برای هر C98 می‌ باشد.

توکن Coin98 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #839 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14.21M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M C98 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، C98 در بازه‌ ای بین $ 0.01342 (حداقل) و $ 0.01437 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.41624891 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01357160352360292 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز C98 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.50% و در هفت روز اخیر به میزان -5.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Coin98 (C98)

رتبه No.839 ارزش بازار $ 14.21M$ 14.21M $ 14.21M حجم (24 ساعته) $ 59.26K$ 59.26K $ 59.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.21M$ 14.21M $ 14.21M سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 تاریخ صدور 2021-07-23 00:00:00 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Coin98 برابر است با $ 14.21M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.26K. عرضه در گردش C98 برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.21M است.