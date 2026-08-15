قیمت امروز Handy

قیمت لحظه‌ ای Handy (HANDY) در حال حاضر برابر با $ 0.0015869 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HANDY به USD برابر با $ 0.0015869 برای هر HANDY می‌ باشد.

توکن Handy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2061 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.47M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.60B HANDY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HANDY در بازه‌ ای بین $ 0.0015612 (حداقل) و $ 0.0016324 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.27980029 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000179943687838329 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HANDY طی یک ساعت گذشته به میزان +1.04% و در هفت روز اخیر به میزان -15.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.44K رسیده است.

اطلاعات بازار Handy (HANDY)

رتبه No.2061 ارزش بازار $ 10.47M$ 10.47M $ 10.47M حجم (24 ساعته) $ 54.44K$ 54.44K $ 54.44K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.87M$ 15.87M $ 15.87M سرمایه در گردش 6.60B 6.60B 6.60B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 65.95% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Handy برابر است با $ 10.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.44K. عرضه در گردش HANDY برابر است با 6.60B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.87M است.