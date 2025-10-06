قیمت لحظه‌ ای MicroStrategy امروز برابر است با 293.56 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSTRON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSTRON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MicroStrategy امروز برابر است با 293.56 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MSTRON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MSTRON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو MicroStrategy

MicroStrategy قیمت لحظه ای(MSTRON)

قیمت لحظه‌ ای 1 MSTRON به USD:

$293.59
-0.45%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای MicroStrategy (MSTRON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:55:44 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MicroStrategy (MSTRON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 292.79
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 303.25
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 292.79
$ 303.25
$ 363.23027862767054
$ 270.5345800436024
-0.52%

-0.44%

-0.43%

-0.43%

قیمت لحظه‌ ای MicroStrategy (MSTRON) برابر است با $ 293.56. در 24 ساعت گذشته، MSTRON در بازه قیمتی حداقل $ 292.79 تا حداکثر $ 303.25 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MSTRON برابر با $ 363.23027862767054 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 270.5345800436024 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MSTRON در یک ساعت گذشته -0.52%، در 24 ساعت گذشته -0.44% و در 7 روز گذشته -0.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MicroStrategy (MSTRON)

No.2591

$ 468.53K
$ 58.81K
$ 468.53K
1.60K
1,596.03894051
ETH

ارزش بازار فعلی MicroStrategy برابر است با $ 468.53K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.81K. عرضه در گردش MSTRON برابر است با 1.60K، و عرضه کل آن 1596.03894051 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 468.53K است.

تاریخچه قیمت MicroStrategy (MSTRON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت MicroStrategy برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -1.3271-0.44%
30 روز$ -12.36-4.05%
60 روز$ +13.56+4.84%
90 روز$ +13.56+4.84%
تغییر قیمت امروز MicroStrategy

امروز، MSTRON تغییر $ -1.3271 (-0.44%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه MicroStrategy

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -12.36 (-4.05%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه MicroStrategy

با گسترش بازه به 60 روز، MSTRON تغییر $ +13.56 (+4.84%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه MicroStrategy

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +13.56 (+4.84%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت MicroStrategy (MSTRON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت MicroStrategy را ببینید.

MicroStrategyMSTRON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون MicroStrategy در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های MicroStrategy خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MSTRON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره MicroStrategy را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید MicroStrategy شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت MicroStrategy (USD)

ارزش MicroStrategy (MSTRON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MicroStrategy (MSTRON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MicroStrategy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MicroStrategy را بررسی کنید!

توکنومیکس MicroStrategy (MSTRON)

درک، توکنومیکس MicroStrategy (MSTRON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MSTRON بیشتر بدانید!

نحوه خریدMicroStrategy (MSTRON)

آیا به دنبال نحوه خرید MicroStrategy هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MicroStrategy را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MSTRON به ارزهای محلی

1 MicroStrategy(MSTRON) به VND
7,725,031.4
1 MicroStrategy(MSTRON) به AUD
A$446.2112
1 MicroStrategy(MSTRON) به GBP
217.2344
1 MicroStrategy(MSTRON) به EUR
249.526
1 MicroStrategy(MSTRON) به USD
$293.56
1 MicroStrategy(MSTRON) به MYR
RM1,232.952
1 MicroStrategy(MSTRON) به TRY
12,317.7776
1 MicroStrategy(MSTRON) به JPY
¥44,621.12
1 MicroStrategy(MSTRON) به ARS
ARS$420,571.6696
1 MicroStrategy(MSTRON) به RUB
23,264.63
1 MicroStrategy(MSTRON) به INR
25,897.8632
1 MicroStrategy(MSTRON) به IDR
Rp4,892,664.7096
1 MicroStrategy(MSTRON) به PHP
17,375.8164
1 MicroStrategy(MSTRON) به EGP
￡E.13,926.4864
1 MicroStrategy(MSTRON) به BRL
R$1,576.4172
1 MicroStrategy(MSTRON) به CAD
C$408.0484
1 MicroStrategy(MSTRON) به BDT
35,925.8728
1 MicroStrategy(MSTRON) به NGN
427,928.2832
1 MicroStrategy(MSTRON) به COP
$1,129,075.794
1 MicroStrategy(MSTRON) به ZAR
R.5,055.1032
1 MicroStrategy(MSTRON) به UAH
12,364.7472
1 MicroStrategy(MSTRON) به TZS
T.Sh.724,837.8028
1 MicroStrategy(MSTRON) به VES
Bs62,528.28
1 MicroStrategy(MSTRON) به CLP
$275,652.84
1 MicroStrategy(MSTRON) به PKR
Rs82,877.8592
1 MicroStrategy(MSTRON) به KZT
157,911.7952
1 MicroStrategy(MSTRON) به THB
฿9,584.734
1 MicroStrategy(MSTRON) به TWD
NT$8,991.7428
1 MicroStrategy(MSTRON) به AED
د.إ1,077.3652
1 MicroStrategy(MSTRON) به CHF
Fr231.9124
1 MicroStrategy(MSTRON) به HKD
HK$2,278.0256
1 MicroStrategy(MSTRON) به AMD
֏112,818.0436
1 MicroStrategy(MSTRON) به MAD
.د.م2,706.6232
1 MicroStrategy(MSTRON) به MXN
$5,398.5684
1 MicroStrategy(MSTRON) به SAR
ريال1,100.85
1 MicroStrategy(MSTRON) به ETB
Br44,462.5976
1 MicroStrategy(MSTRON) به KES
KSh37,951.4368
1 MicroStrategy(MSTRON) به JOD
د.أ208.13404
1 MicroStrategy(MSTRON) به PLN
1,065.6228
1 MicroStrategy(MSTRON) به RON
лв1,279.9216
1 MicroStrategy(MSTRON) به SEK
kr2,750.6572
1 MicroStrategy(MSTRON) به BGN
лв490.2452
1 MicroStrategy(MSTRON) به HUF
Ft97,916.938
1 MicroStrategy(MSTRON) به CZK
6,126.5972
1 MicroStrategy(MSTRON) به KWD
د.ك89.82936
1 MicroStrategy(MSTRON) به ILS
954.07
1 MicroStrategy(MSTRON) به BOB
Bs2,031.4352
1 MicroStrategy(MSTRON) به AZN
499.052
1 MicroStrategy(MSTRON) به TJS
SM2,715.43
1 MicroStrategy(MSTRON) به GEL
798.4832
1 MicroStrategy(MSTRON) به AOA
Kz268,580.9796
1 MicroStrategy(MSTRON) به BHD
.د.ب110.37856
1 MicroStrategy(MSTRON) به BMD
$293.56
1 MicroStrategy(MSTRON) به DKK
kr1,878.784
1 MicroStrategy(MSTRON) به HNL
L7,735.306
1 MicroStrategy(MSTRON) به MUR
13,351.1088
1 MicroStrategy(MSTRON) به NAD
$5,055.1032
1 MicroStrategy(MSTRON) به NOK
kr2,929.7288
1 MicroStrategy(MSTRON) به NZD
$507.8588
1 MicroStrategy(MSTRON) به PAB
B/.293.56
1 MicroStrategy(MSTRON) به PGK
K1,232.952
1 MicroStrategy(MSTRON) به QAR
ر.ق1,068.5584
1 MicroStrategy(MSTRON) به RSD
дин.29,529.2004
1 MicroStrategy(MSTRON) به UZS
soʻm3,579,999.4272
1 MicroStrategy(MSTRON) به ALL
L24,409.514
1 MicroStrategy(MSTRON) به ANG
ƒ525.4724
1 MicroStrategy(MSTRON) به AWG
ƒ528.408
1 MicroStrategy(MSTRON) به BBD
$587.12
1 MicroStrategy(MSTRON) به BAM
KM493.1808
1 MicroStrategy(MSTRON) به BIF
Fr873,634.56
1 MicroStrategy(MSTRON) به BND
$378.6924
1 MicroStrategy(MSTRON) به BSD
$293.56
1 MicroStrategy(MSTRON) به JMD
$47,072.346
1 MicroStrategy(MSTRON) به KHR
1,183,707.31
1 MicroStrategy(MSTRON) به KMF
Fr124,175.88
1 MicroStrategy(MSTRON) به LAK
6,381,739.0028
1 MicroStrategy(MSTRON) به LKR
රු89,306.8232
1 MicroStrategy(MSTRON) به MDL
L4,972.9064
1 MicroStrategy(MSTRON) به MGA
Ar1,316,411.108
1 MicroStrategy(MSTRON) به MOP
P2,348.48
1 MicroStrategy(MSTRON) به MVR
4,491.468
1 MicroStrategy(MSTRON) به MWK
MK509,652.4516
1 MicroStrategy(MSTRON) به MZN
MT18,761.4196
1 MicroStrategy(MSTRON) به NPR
रु41,444.8008
1 MicroStrategy(MSTRON) به PYG
2,081,927.52
1 MicroStrategy(MSTRON) به RWF
Fr425,955.56
1 MicroStrategy(MSTRON) به SBD
$2,415.9988
1 MicroStrategy(MSTRON) به SCR
4,012.9652
1 MicroStrategy(MSTRON) به SRD
$11,710.1084
1 MicroStrategy(MSTRON) به SVC
$2,568.65
1 MicroStrategy(MSTRON) به SZL
L5,055.1032
1 MicroStrategy(MSTRON) به TMT
m1,030.3956
1 MicroStrategy(MSTRON) به TND
د.ت856.60808
1 MicroStrategy(MSTRON) به TTD
$1,993.2724
1 MicroStrategy(MSTRON) به UGX
Sh1,022,763.04
1 MicroStrategy(MSTRON) به XAF
Fr164,980.72
1 MicroStrategy(MSTRON) به XCD
$792.612
1 MicroStrategy(MSTRON) به XOF
Fr164,980.72
1 MicroStrategy(MSTRON) به XPF
Fr29,943.12
1 MicroStrategy(MSTRON) به BWP
P3,919.026
1 MicroStrategy(MSTRON) به BZD
$590.0556
1 MicroStrategy(MSTRON) به CVE
$27,861.7796
1 MicroStrategy(MSTRON) به DJF
Fr51,960.12
1 MicroStrategy(MSTRON) به DOP
$18,802.518
1 MicroStrategy(MSTRON) به DZD
د.ج38,168.6712
1 MicroStrategy(MSTRON) به FJD
$663.4456
1 MicroStrategy(MSTRON) به GNF
Fr2,552,504.2
1 MicroStrategy(MSTRON) به GTQ
Q2,248.6696
1 MicroStrategy(MSTRON) به GYD
$61,465.5928
1 MicroStrategy(MSTRON) به ISK
kr35,814.32

منابع MicroStrategy

برای درک عمیق‌ تر MicroStrategy، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی MicroStrategy
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MicroStrategy

امروز MicroStrategy (MSTRON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MSTRON به واحد USD برابر است با 293.56 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MSTRON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MSTRON نسبت به USD برابر است با $ 293.56. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MicroStrategy چقدر است؟
ارزش بازار MSTRON برابر است با $ 468.53K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MSTRON چقدر است؟
عرضه در گردش MSTRON برابر است با 1.60K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MSTRON چقدر بوده است؟
MSTRON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 363.23027862767054 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MSTRON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MSTRON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 270.5345800436024 USD رسید.
حجم معاملات MSTRON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MSTRON برابر است با $ 58.81K USD.
آیا MSTRON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MSTRON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MSTRON مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MicroStrategy (MSTRON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

