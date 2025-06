AINETWORK

AI Network seeks to become the "Internet for AI" in the Web3 era, offering a platform where individuals can seamlessly create and engage with artificial intelligence, fostering collaboration and enhancing the human experience.

نامAINETWORK

رتبهNo.4477

ارزش بازار$0,00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0,00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)%0,00

تامین گردش0

حداکثر عرضه0

عرضه کل700.000.000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.7370651155252147,2021-11-16

کمترین قیمت0,2021-11-17

بلاک چین عمومیETH

معرفیAI Network seeks to become the "Internet for AI" in the Web3 era, offering a platform where individuals can seamlessly create and engage with artificial intelligence, fostering collaboration and enhancing the human experience.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.