قیمت امروز PEPPER

قیمت لحظه‌ ای PEPPER (PEPPER) در حال حاضر برابر با $ 0.000000000445 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEPPER به USD برابر با $ 0.000000000445 برای هر PEPPER می‌ باشد.

توکن PEPPER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3975 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 PEPPER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEPPER در بازه‌ ای بین $ 0.0000000004343 (حداقل) و $ 0.0000000004545 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00000000467178177 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0000000006319235 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEPPER طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 464.10 رسیده است.

اطلاعات بازار PEPPER (PEPPER)

رتبه No.3975 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 464.10$ 464.10 $ 464.10 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 عرضه کل 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی CHZ

ارزش بازار فعلی PEPPER برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 464.10. عرضه در گردش PEPPER برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 8888888888000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.96M است.