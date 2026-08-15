قیمت امروز Aztec

قیمت لحظه‌ ای Aztec (AZTEC) در حال حاضر برابر با $ 0.01158 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AZTEC به USD برابر با $ 0.01158 برای هر AZTEC می‌ باشد.

توکن Aztec در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #405 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33.35M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.88B AZTEC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AZTEC در بازه‌ ای بین $ 0.01144 (حداقل) و $ 0.01173 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.039397360041859 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01417360675699033 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AZTEC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -17.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.61K رسیده است.

اطلاعات بازار Aztec (AZTEC)

رتبه No.405 ارزش بازار $ 33.35M$ 33.35M $ 33.35M حجم (24 ساعته) $ 60.61K$ 60.61K $ 60.61K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 119.85M$ 119.85M $ 119.85M سرمایه در گردش 2.88B 2.88B 2.88B حداکثر عرضه 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 عرضه کل 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 نرخ گردش 27.82% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Aztec برابر است با $ 33.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.61K. عرضه در گردش AZTEC برابر است با 2.88B، و عرضه کل آن 10350000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 119.85M است.