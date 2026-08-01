قیمت امروز Pocket Network

قیمت لحظه‌ ای Pocket Network (POKT) در حال حاضر برابر با $ 0.006818 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POKT به USD برابر با $ 0.006818 برای هر POKT می‌ باشد.

توکن Pocket Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #734 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15.95M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.34B POKT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POKT در بازه‌ ای بین $ 0.0066 (حداقل) و $ 0.006818 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.099854645224399 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00725345717630424 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POKT طی یک ساعت گذشته به میزان +1.68% و در هفت روز اخیر به میزان -0.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 875.40 رسیده است.

اطلاعات بازار Pocket Network (POKT)

رتبه No.734 ارزش بازار $ 15.95M$ 15.95M $ 15.95M حجم (24 ساعته) $ 875.40$ 875.40 $ 875.40 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.20M$ 16.20M $ 16.20M سرمایه در گردش 2.34B 2.34B 2.34B عرضه کل 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Pocket Network برابر است با $ 15.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 875.40. عرضه در گردش POKT برابر است با 2.34B، و عرضه کل آن 2376545548.808835 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.20M است.