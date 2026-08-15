قیمت امروز Goldfish Gold

قیمت لحظه‌ ای Goldfish Gold (GGBR) در حال حاضر برابر با $ 4.351 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GGBR به USD برابر با $ 4.351 برای هر GGBR می‌ باشد.

توکن Goldfish Gold در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3848 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 GGBR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GGBR در بازه‌ ای بین $ 4.348 (حداقل) و $ 4.399 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.8003648551456735 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3.0807814490419796 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GGBR طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.04% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.46K رسیده است.

اطلاعات بازار Goldfish Gold (GGBR)

رتبه No.3848 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 55.46K$ 55.46K $ 55.46K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 108.78M$ 108.78M $ 108.78M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 25,000,000 25,000,000 25,000,000 عرضه کل 25,000,000 25,000,000 25,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Goldfish Gold برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.46K. عرضه در گردش GGBR برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 25000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 108.78M است.