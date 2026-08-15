قیمت امروز ADLUNAM INC

قیمت لحظه‌ ای ADLUNAM INC (LUNAM) در حال حاضر برابر با $ 0.00023668 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LUNAM به USD برابر با $ 0.00023668 برای هر LUNAM می‌ باشد.

توکن ADLUNAM INC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- LUNAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LUNAM در بازه‌ ای بین $ 0.00023373 (حداقل) و $ 0.00023696 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LUNAM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان +7.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.43K رسیده است.

اطلاعات بازار ADLUNAM INC (LUNAM)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 236.68K$ 236.68K $ 236.68K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی ADLUNAM INC برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.43K. عرضه در گردش LUNAM برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 236.68K است.