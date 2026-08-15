قیمت امروز AC Milan Fan Token

قیمت لحظه‌ ای AC Milan Fan Token (ACM) در حال حاضر برابر با $ 0.2654 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACM به USD برابر با $ 0.2654 برای هر ACM می‌ باشد.

توکن AC Milan Fan Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1307 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.62M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.63M ACM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACM در بازه‌ ای بین $ 0.2603 (حداقل) و $ 0.2657 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 24.81147881 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.2892030643214326 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.34% و در هفت روز اخیر به میزان -3.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.49K رسیده است.

اطلاعات بازار AC Milan Fan Token (ACM)

رتبه No.1307 ارزش بازار $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M حجم (24 ساعته) $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.29M$ 5.29M $ 5.29M سرمایه در گردش 13.63M 13.63M 13.63M حداکثر عرضه 19,920,000 19,920,000 19,920,000 عرضه کل 19,920,000 19,920,000 19,920,000 نرخ گردش 68.44% بلاک چین عمومی CHZ

ارزش بازار فعلی AC Milan Fan Token برابر است با $ 3.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.49K. عرضه در گردش ACM برابر است با 13.63M، و عرضه کل آن 19920000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.29M است.