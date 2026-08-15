قیمت امروز FUNToken

قیمت لحظه‌ ای FUNToken (FUNTOKEN) در حال حاضر برابر با $ 0.00433 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FUNTOKEN به USD برابر با $ 0.00433 برای هر FUNTOKEN می‌ باشد.

توکن FUNToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #659 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46.79M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.81B FUNTOKEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FUNTOKEN در بازه‌ ای بین $ 0.0043239 (حداقل) و $ 0.0045664 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.3378539979457855 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00032430328150359 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FUNTOKEN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.92% و در هفت روز اخیر به میزان +10.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 71.74K رسیده است.

اطلاعات بازار FUNToken (FUNTOKEN)

رتبه No.659 ارزش بازار $ 46.79M$ 46.79M $ 46.79M حجم (24 ساعته) $ 71.74K$ 71.74K $ 71.74K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.79M$ 46.79M $ 46.79M سرمایه در گردش 10.81B 10.81B 10.81B عرضه کل 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 10,806,201,658.39802549 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی FUNToken برابر است با $ 46.79M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.74K. عرضه در گردش FUNTOKEN برابر است با 10.81B، و عرضه کل آن 10806201658.39802549 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.79M است.