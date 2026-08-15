قیمت امروز ApeCoin

قیمت لحظه‌ ای ApeCoin (APE) در حال حاضر برابر با $ 0.1238 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APE به USD برابر با $ 0.1238 برای هر APE می‌ باشد.

توکن ApeCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #158 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 123.80M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B APE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APE در بازه‌ ای بین $ 0.1207 (حداقل) و $ 0.1244 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 39.398856949363356 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.08163648352220797 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -6.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 147.52K رسیده است.

اطلاعات بازار ApeCoin (APE)

رتبه No.158 ارزش بازار $ 123.80M$ 123.80M $ 123.80M حجم (24 ساعته) $ 147.52K$ 147.52K $ 147.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 123.80M$ 123.80M $ 123.80M سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 100.00% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ApeCoin برابر است با $ 123.80M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 147.52K. عرضه در گردش APE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 123.80M است.