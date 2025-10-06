قیمت لحظه‌ ای ELA امروز برابر است با 1.506 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ELA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ELA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ELA امروز برابر است با 1.506 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ELA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ELA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

ELA قیمت لحظه ای(ELA)

قیمت لحظه‌ ای 1 ELA به USD:

$1.506
-1.50%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ELA (ELA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:02:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ELA (ELA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.499
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.571
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.499
$ 1.571
--
--
+0.06%

-1.50%

-6.52%

-6.52%

قیمت لحظه‌ ای ELA (ELA) برابر است با $ 1.506. در 24 ساعت گذشته، ELA در بازه قیمتی حداقل $ 1.499 تا حداکثر $ 1.571 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ELA برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ELA در یک ساعت گذشته +0.06%، در 24 ساعت گذشته -1.50% و در 7 روز گذشته -6.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ELA (ELA)

--
$ 2.51K
$ 42.50M
--
28,220,000
ELASTOS

ارزش بازار فعلی ELA برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.51K. عرضه در گردش ELA برابر است با --، و عرضه کل آن 28220000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.50M است.

تاریخچه قیمت ELA (ELA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت ELA برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.02293-1.50%
30 روز$ +0.506+50.60%
60 روز$ +0.506+50.60%
90 روز$ +0.506+50.60%
تغییر قیمت امروز ELA

امروز، ELA تغییر $ -0.02293 (-1.50%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه ELA

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.506 (+50.60%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه ELA

با گسترش بازه به 60 روز، ELA تغییر $ +0.506 (+50.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه ELA

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.506 (+50.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت ELA (ELA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ELA را ببینید.

ELAELA چیست

Elastos در حال ساخت زیرساخت اینترنت غیرمتمرکز است که به کاربران مالکیت واقعی دیجیتال و حفظ حریم خصوصی می‌دهد و با قدرت هش بیت‌کوین ایمن می‌شود.

هم اکنون ELA در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ELA خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ELA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ELA را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ELA شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ELA (USD)

ارزش ELA (ELA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ELA (ELA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ELA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ELA را بررسی کنید!

توکنومیکس ELA (ELA)

درک، توکنومیکس ELA (ELA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ELA بیشتر بدانید!

نحوه خریدELA (ELA)

آیا به دنبال نحوه خرید ELA هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ELA را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ELA به ارزهای محلی

1 ELA(ELA) به VND
39,630.39
1 ELA(ELA) به AUD
A$2.28912
1 ELA(ELA) به GBP
1.11444
1 ELA(ELA) به EUR
1.2801
1 ELA(ELA) به USD
$1.506
1 ELA(ELA) به MYR
RM6.3252
1 ELA(ELA) به TRY
63.19176
1 ELA(ELA) به JPY
¥228.912
1 ELA(ELA) به ARS
ARS$2,157.58596
1 ELA(ELA) به RUB
119.33544
1 ELA(ELA) به INR
132.85932
1 ELA(ELA) به IDR
Rp25,099.98996
1 ELA(ELA) به PHP
89.06484
1 ELA(ELA) به EGP
￡E.71.44464
1 ELA(ELA) به BRL
R$8.08722
1 ELA(ELA) به CAD
C$2.09334
1 ELA(ELA) به BDT
184.30428
1 ELA(ELA) به NGN
2,195.32632
1 ELA(ELA) به COP
$5,792.3019
1 ELA(ELA) به ZAR
R.25.93332
1 ELA(ELA) به UAH
63.43272
1 ELA(ELA) به TZS
T.Sh.3,718.50978
1 ELA(ELA) به VES
Bs320.778
1 ELA(ELA) به CLP
$1,415.64
1 ELA(ELA) به PKR
Rs425.17392
1 ELA(ELA) به KZT
810.10752
1 ELA(ELA) به THB
฿49.12572
1 ELA(ELA) به TWD
NT$46.1589
1 ELA(ELA) به AED
د.إ5.52702
1 ELA(ELA) به CHF
Fr1.18974
1 ELA(ELA) به HKD
HK$11.68656
1 ELA(ELA) به AMD
֏578.77086
1 ELA(ELA) به MAD
.د.م13.88532
1 ELA(ELA) به MXN
$27.69534
1 ELA(ELA) به SAR
ريال5.6475
1 ELA(ELA) به ETB
Br228.09876
1 ELA(ELA) به KES
KSh194.69568
1 ELA(ELA) به JOD
د.أ1.067754
1 ELA(ELA) به PLN
5.46678
1 ELA(ELA) به RON
лв6.56616
1 ELA(ELA) به SEK
kr14.09616
1 ELA(ELA) به BGN
лв2.51502
1 ELA(ELA) به HUF
Ft501.99498
1 ELA(ELA) به CZK
31.41516
1 ELA(ELA) به KWD
د.ك0.460836
1 ELA(ELA) به ILS
4.8945
1 ELA(ELA) به BOB
Bs10.42152
1 ELA(ELA) به AZN
2.5602
1 ELA(ELA) به TJS
SM13.9305
1 ELA(ELA) به GEL
4.09632
1 ELA(ELA) به AOA
Kz1,377.85446
1 ELA(ELA) به BHD
.د.ب0.566256
1 ELA(ELA) به BMD
$1.506
1 ELA(ELA) به DKK
kr9.6384
1 ELA(ELA) به HNL
L39.6831
1 ELA(ELA) به MUR
68.49288
1 ELA(ELA) به NAD
$25.93332
1 ELA(ELA) به NOK
kr15.02988
1 ELA(ELA) به NZD
$2.60538
1 ELA(ELA) به PAB
B/.1.506
1 ELA(ELA) به PGK
K6.3252
1 ELA(ELA) به QAR
ر.ق5.48184
1 ELA(ELA) به RSD
дин.151.44336
1 ELA(ELA) به UZS
soʻm18,365.85072
1 ELA(ELA) به ALL
L125.2239
1 ELA(ELA) به ANG
ƒ2.69574
1 ELA(ELA) به AWG
ƒ2.7108
1 ELA(ELA) به BBD
$3.012
1 ELA(ELA) به BAM
KM2.53008
1 ELA(ELA) به BIF
Fr4,481.856
1 ELA(ELA) به BND
$1.94274
1 ELA(ELA) به BSD
$1.506
1 ELA(ELA) به JMD
$241.4871
1 ELA(ELA) به KHR
6,072.5685
1 ELA(ELA) به KMF
Fr637.038
1 ELA(ELA) به LAK
32,739.12978
1 ELA(ELA) به LKR
රු458.15532
1 ELA(ELA) به MDL
L25.51164
1 ELA(ELA) به MGA
Ar6,753.3558
1 ELA(ELA) به MOP
P12.048
1 ELA(ELA) به MVR
23.0418
1 ELA(ELA) به MWK
MK2,614.58166
1 ELA(ELA) به MZN
MT96.24846
1 ELA(ELA) به NPR
रु212.61708
1 ELA(ELA) به PYG
10,680.552
1 ELA(ELA) به RWF
Fr2,185.206
1 ELA(ELA) به SBD
$12.39438
1 ELA(ELA) به SCR
20.58702
1 ELA(ELA) به SRD
$60.07434
1 ELA(ELA) به SVC
$13.1775
1 ELA(ELA) به SZL
L25.93332
1 ELA(ELA) به TMT
m5.28606
1 ELA(ELA) به TND
د.ت4.394508
1 ELA(ELA) به TTD
$10.22574
1 ELA(ELA) به UGX
Sh5,246.904
1 ELA(ELA) به XAF
Fr846.372
1 ELA(ELA) به XCD
$4.0662
1 ELA(ELA) به XOF
Fr846.372
1 ELA(ELA) به XPF
Fr153.612
1 ELA(ELA) به BWP
P20.1051
1 ELA(ELA) به BZD
$3.02706
1 ELA(ELA) به CVE
$142.93446
1 ELA(ELA) به DJF
Fr266.562
1 ELA(ELA) به DOP
$96.4593
1 ELA(ELA) به DZD
د.ج195.81012
1 ELA(ELA) به FJD
$3.40356
1 ELA(ELA) به GNF
Fr13,094.67
1 ELA(ELA) به GTQ
Q11.53596
1 ELA(ELA) به GYD
$315.32628
1 ELA(ELA) به ISK
kr183.732

منابع ELA

برای درک عمیق‌ تر ELA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی ELA
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ELA

امروز ELA (ELA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ELA به واحد USD برابر است با 1.506 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ELA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ELA نسبت به USD برابر است با $ 1.506. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ELA چقدر است؟
ارزش بازار ELA برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ELA چقدر است؟
عرضه در گردش ELA برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ELA چقدر بوده است؟
ELA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ELA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ELA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات ELA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ELA برابر است با $ 2.51K USD.
آیا ELA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ELA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ELA مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ELA (ELA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ELA به USD

مقدار

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.506 USD

معامله ELA

/USDTELA
$1.506
-1.50%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

