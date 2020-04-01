قیمت امروز JUST

قیمت لحظه‌ ای JUST (JST) در حال حاضر برابر با $ 0.10623 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JST به USD برابر با $ 0.10623 برای هر JST می‌ باشد.

توکن JUST در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #71 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 907.60M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.54B JST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JST در بازه‌ ای بین $ 0.10428 (حداقل) و $ 0.10652 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.20825091 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00476612780651 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JST طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان +4.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.89K رسیده است.

اطلاعات بازار JUST (JST)

رتبه No.71 ارزش بازار $ 907.60M$ 907.60M $ 907.60M حجم (24 ساعته) $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 907.60M$ 907.60M $ 907.60M سرمایه در گردش 8.54B 8.54B 8.54B عرضه کل 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 سهم بازار 0.02% تاریخ صدور 2020-04-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.00202$ 0.00202 $ 0.00202 بلاک چین عمومی TRX

ارزش بازار فعلی JUST برابر است با $ 907.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.89K. عرضه در گردش JST برابر است با 8.54B، و عرضه کل آن 8543764567.31273541 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 907.60M است.