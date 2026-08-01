قیمت امروز Numbers Protocol

قیمت لحظه‌ ای Numbers Protocol (NUM) در حال حاضر برابر با $ 0.001926 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NUM به USD برابر با $ 0.001926 برای هر NUM می‌ باشد.

توکن Numbers Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1444 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.74M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 901.27M NUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NUM در بازه‌ ای بین $ 0.001862 (حداقل) و $ 0.002025 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.54311691079783852 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0027708441203384 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NUM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -9.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.19K رسیده است.

اطلاعات بازار Numbers Protocol (NUM)

رتبه No.1444 ارزش بازار $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M حجم (24 ساعته) $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M سرمایه در گردش 901.27M 901.27M 901.27M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 911,335,317 911,335,317 911,335,317 نرخ گردش 90.12% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Numbers Protocol برابر است با $ 1.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.19K. عرضه در گردش NUM برابر است با 901.27M، و عرضه کل آن 911335317 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.93M است.