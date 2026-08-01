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قیمت لحظه‌ ای Numbers Protocol امروز برابر است با 0.001926 USD. ارزش بازار NUM معادل 1,735,850.513358 USD است. نرخ زنده NUM در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Numbers Protocol امروز برابر است با 0.001926 USD. ارزش بازار NUM معادل 1,735,850.513358 USD است. نرخ زنده NUM در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

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اطلاعات قیمت NUM

جفت NUM چیست؟

وایت‌ پیپر NUM

وب‌سایت رسمی NUM

توکنومیکس NUM

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تاریخچه NUM

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قیمت لحظه ای Numbers Protocol(NUM)

قیمت لحظه‌ ای 1 NUM به USD:

$0.00193
$0.00193$0.00193
+0.05%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Numbers Protocol (NUM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 00:05:07 (UTC+8)

قیمت امروز Numbers Protocol

قیمت لحظه‌ ای Numbers Protocol (NUM) در حال حاضر برابر با $ 0.001926 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NUM به USD برابر با $ 0.001926 برای هر NUM می‌ باشد.

توکن Numbers Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1444 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.74M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 901.27M NUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NUM در بازه‌ ای بین $ 0.001862 (حداقل) و $ 0.002025 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.54311691079783852 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0027708441203384 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NUM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -9.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.19K رسیده است.

اطلاعات بازار Numbers Protocol (NUM)

No.1444

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 58.19K
$ 58.19K$ 58.19K

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

901.27M
901.27M 901.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

911,335,317
911,335,317 911,335,317

90.12%

BSC

ارزش بازار فعلی Numbers Protocol برابر است با $ 1.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.19K. عرضه در گردش NUM برابر است با 901.27M، و عرضه کل آن 911335317 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.93M است.

تاریخچه قیمت Numbers Protocol به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001862
$ 0.001862$ 0.001862
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.002025
$ 0.002025$ 0.002025
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001862
$ 0.001862$ 0.001862

$ 0.002025
$ 0.002025$ 0.002025

$ 2.54311691079783852
$ 2.54311691079783852$ 2.54311691079783852

$ 0.0027708441203384
$ 0.0027708441203384$ 0.0027708441203384

+0.31%

+0.05%

-9.71%

-9.71%

تاریخچه قیمت Numbers Protocol (NUM) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Numbers Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00000096+0.05%
30 روز$ -0.000175-8.33%
60 روز$ -0.001287-40.06%
90 روز$ -0.002009-51.06%
تغییر قیمت امروز Numbers Protocol

امروز، NUM تغییر $ +0.00000096 (+0.05%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Numbers Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000175 (-8.33%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Numbers Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، NUM تغییر $ -0.001287 (-40.06%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Numbers Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.002009 (-51.06%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Numbers Protocol (NUM) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Numbers Protocol را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Numbers Protocol

پیش‌ بینی قیمت Numbers Protocol (NUM) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی NUM تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Numbers Protocol (NUM) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Numbers Protocol احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Numbers Protocol در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی NUM برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Numbers Protocol کلیک کنید.

چگونه Numbers Protocol را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Numbers Protocol را آغاز کنید؟ خرید NUM در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Numbers Protocol را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Numbers Protocol (NUM) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Numbers Protocol فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Numbers Protocol (NUM)

با Numbers Protocol چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Numbers Protocol تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

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Numbers ProtocolNUM چیست

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

منابع Numbers Protocol

برای درک عمیق‌ تر Numbers Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Numbers Protocol
کاوشگر بلاک

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Artificial Intelligence (AI)Avalanche L1BNB Chain Ecosystem

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 00:05:07 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Numbers Protocol (NUM)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره Numbers Protocol بیشتر کاوش کنید

NUM USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی NUM پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز NUM/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Numbers Protocol (NUM) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Numbers Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTNUM
$0.001928
$0.001928$0.001928
+0.94%
30.30M (USDT)

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سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب NUM به USD

مقدار

NUM
NUM
USD
USD

1 NUM = 0.001926 USD