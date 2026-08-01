قیمت امروز NSGP Governance

قیمت لحظه‌ ای NSGP Governance (NSG) در حال حاضر برابر با $ 0.008619 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NSG به USD برابر با $ 0.008619 برای هر NSG می‌ باشد.

توکن NSGP Governance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- NSG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NSG در بازه‌ ای بین $ 0.00856 (حداقل) و $ 0.008624 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NSG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +4.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.23K رسیده است.

اطلاعات بازار NSGP Governance (NSG)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.48M$ 34.48M $ 34.48M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی NSGP Governance برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.23K. عرضه در گردش NSG برابر است با --، و عرضه کل آن 4000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.48M است.