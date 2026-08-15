قیمت امروز Janction

قیمت لحظه‌ ای Janction (JCT) در حال حاضر برابر با $ 0.002506 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 24.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JCT به USD برابر با $ 0.002506 برای هر JCT می‌ باشد.

توکن Janction در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- JCT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JCT در بازه‌ ای بین $ 0.002156 (حداقل) و $ 0.003386 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JCT طی یک ساعت گذشته به میزان +4.46% و در هفت روز اخیر به میزان -36.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 270.38K رسیده است.

اطلاعات بازار Janction (JCT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 270.38K$ 270.38K $ 270.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 125.30M$ 125.30M $ 125.30M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Janction برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 270.38K. عرضه در گردش JCT برابر است با --، و عرضه کل آن 50000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 125.30M است.