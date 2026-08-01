قیمت امروز SaucerSwap

قیمت لحظه‌ ای SaucerSwap (SAUCE) در حال حاضر برابر با $ 0.01219 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAUCE به USD برابر با $ 0.01219 برای هر SAUCE می‌ باشد.

توکن SaucerSwap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #821 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.05M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 906.43M SAUCE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAUCE در بازه‌ ای بین $ 0.01219 (حداقل) و $ 0.01219 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.2324091642499139 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00997402053641286 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAUCE طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -6.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار SaucerSwap (SAUCE)

رتبه No.821 ارزش بازار $ 11.05M$ 11.05M $ 11.05M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.19M$ 12.19M $ 12.19M سرمایه در گردش 906.43M 906.43M 906.43M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 906,632,320.30059 906,632,320.30059 906,632,320.30059 نرخ گردش 90.64% بلاک چین عمومی HBAR

ارزش بازار فعلی SaucerSwap برابر است با $ 11.05M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش SAUCE برابر است با 906.43M، و عرضه کل آن 906632320.30059 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.19M است.