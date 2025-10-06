قیمت لحظه‌ ای Hims Hers Health امروز برابر است با 48.48 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HIMSON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HIMSON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Hims Hers Health امروز برابر است با 48.48 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HIMSON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HIMSON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Hims Hers Health

Hims Hers Health قیمت لحظه ای(HIMSON)

قیمت لحظه‌ ای 1 HIMSON به USD:

$48.48
$48.48$48.48
-1.24%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Hims Hers Health (HIMSON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Hims Hers Health (HIMSON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 48.18
$ 48.18$ 48.18
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 50.59
$ 50.59$ 50.59
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 48.18
$ 48.18$ 48.18

$ 50.59
$ 50.59$ 50.59

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

+0.10%

-1.24%

-6.05%

-6.05%

قیمت لحظه‌ ای Hims Hers Health (HIMSON) برابر است با $ 48.48. در 24 ساعت گذشته، HIMSON در بازه قیمتی حداقل $ 48.18 تا حداکثر $ 50.59 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HIMSON برابر با $ 64.87097006673565 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 42.91605561045867 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HIMSON در یک ساعت گذشته +0.10%، در 24 ساعت گذشته -1.24% و در 7 روز گذشته -6.05% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Hims Hers Health (HIMSON)

No.2776

$ 287.25K
$ 287.25K$ 287.25K

$ 55.60K
$ 55.60K$ 55.60K

$ 287.25K
$ 287.25K$ 287.25K

5.93K
5.93K 5.93K

5,925.19731373
5,925.19731373 5,925.19731373

ETH

ارزش بازار فعلی Hims Hers Health برابر است با $ 287.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.60K. عرضه در گردش HIMSON برابر است با 5.93K، و عرضه کل آن 5925.19731373 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 287.25K است.

تاریخچه قیمت Hims Hers Health (HIMSON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Hims Hers Health برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.6087-1.24%
30 روز$ -10.02-17.13%
60 روز$ +18.48+61.60%
90 روز$ +18.48+61.60%
تغییر قیمت امروز Hims Hers Health

امروز، HIMSON تغییر $ -0.6087 (-1.24%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Hims Hers Health

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -10.02 (-17.13%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Hims Hers Health

با گسترش بازه به 60 روز، HIMSON تغییر $ +18.48 (+61.60%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Hims Hers Health

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +18.48 (+61.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Hims Hers Health (HIMSON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Hims Hers Health را ببینید.

Hims Hers HealthHIMSON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Hims Hers Health در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Hims Hers Health خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ HIMSON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Hims Hers Health را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Hims Hers Health شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (USD)

ارزش Hims Hers Health (HIMSON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hims Hers Health (HIMSON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hims Hers Health را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health را بررسی کنید!

توکنومیکس Hims Hers Health (HIMSON)

درک، توکنومیکس Hims Hers Health (HIMSON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HIMSON بیشتر بدانید!

نحوه خریدHims Hers Health (HIMSON)

آیا به دنبال نحوه خرید Hims Hers Health هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Hims Hers Health را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

HIMSON به ارزهای محلی

1 Hims Hers Health(HIMSON) به VND
1,275,751.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) به AUD
A$73.6896
1 Hims Hers Health(HIMSON) به GBP
35.8752
1 Hims Hers Health(HIMSON) به EUR
41.208
1 Hims Hers Health(HIMSON) به USD
$48.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MYR
RM203.616
1 Hims Hers Health(HIMSON) به TRY
2,034.2208
1 Hims Hers Health(HIMSON) به JPY
¥7,368.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) به ARS
ARS$69,455.3568
1 Hims Hers Health(HIMSON) به RUB
3,841.5552
1 Hims Hers Health(HIMSON) به INR
4,276.9056
1 Hims Hers Health(HIMSON) به IDR
Rp807,999.6768
1 Hims Hers Health(HIMSON) به PHP
2,867.1072
1 Hims Hers Health(HIMSON) به EGP
￡E.2,299.8912
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BRL
R$260.3376
1 Hims Hers Health(HIMSON) به CAD
C$67.3872
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BDT
5,932.9824
1 Hims Hers Health(HIMSON) به NGN
70,670.2656
1 Hims Hers Health(HIMSON) به COP
$186,461.352
1 Hims Hers Health(HIMSON) به ZAR
R.834.8256
1 Hims Hers Health(HIMSON) به UAH
2,041.9776
1 Hims Hers Health(HIMSON) به TZS
T.Sh.119,703.4224
1 Hims Hers Health(HIMSON) به VES
Bs10,326.24
1 Hims Hers Health(HIMSON) به CLP
$45,571.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) به PKR
Rs13,686.8736
1 Hims Hers Health(HIMSON) به KZT
26,078.3616
1 Hims Hers Health(HIMSON) به THB
฿1,581.4176
1 Hims Hers Health(HIMSON) به TWD
NT$1,485.912
1 Hims Hers Health(HIMSON) به AED
د.إ177.9216
1 Hims Hers Health(HIMSON) به CHF
Fr38.2992
1 Hims Hers Health(HIMSON) به HKD
HK$376.2048
1 Hims Hers Health(HIMSON) به AMD
֏18,631.3488
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MAD
.د.م446.9856
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MXN
$891.5472
1 Hims Hers Health(HIMSON) به SAR
ريال181.8
1 Hims Hers Health(HIMSON) به ETB
Br7,342.7808
1 Hims Hers Health(HIMSON) به KES
KSh6,267.4944
1 Hims Hers Health(HIMSON) به JOD
د.أ34.37232
1 Hims Hers Health(HIMSON) به PLN
175.9824
1 Hims Hers Health(HIMSON) به RON
лв211.3728
1 Hims Hers Health(HIMSON) به SEK
kr453.7728
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BGN
лв80.9616
1 Hims Hers Health(HIMSON) به HUF
Ft16,159.8384
1 Hims Hers Health(HIMSON) به CZK
1,011.2928
1 Hims Hers Health(HIMSON) به KWD
د.ك14.83488
1 Hims Hers Health(HIMSON) به ILS
157.56
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BOB
Bs335.4816
1 Hims Hers Health(HIMSON) به AZN
82.416
1 Hims Hers Health(HIMSON) به TJS
SM448.44
1 Hims Hers Health(HIMSON) به GEL
131.8656
1 Hims Hers Health(HIMSON) به AOA
Kz44,354.8368
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BHD
.د.ب18.22848
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BMD
$48.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) به DKK
kr310.272
1 Hims Hers Health(HIMSON) به HNL
L1,277.448
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MUR
2,204.8704
1 Hims Hers Health(HIMSON) به NAD
$834.8256
1 Hims Hers Health(HIMSON) به NOK
kr483.8304
1 Hims Hers Health(HIMSON) به NZD
$83.8704
1 Hims Hers Health(HIMSON) به PAB
B/.48.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) به PGK
K203.616
1 Hims Hers Health(HIMSON) به QAR
ر.ق176.4672
1 Hims Hers Health(HIMSON) به RSD
дин.4,875.1488
1 Hims Hers Health(HIMSON) به UZS
soʻm591,219.4176
1 Hims Hers Health(HIMSON) به ALL
L4,031.112
1 Hims Hers Health(HIMSON) به ANG
ƒ86.7792
1 Hims Hers Health(HIMSON) به AWG
ƒ87.264
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BBD
$96.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BAM
KM81.4464
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BIF
Fr144,276.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BND
$62.5392
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BSD
$48.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) به JMD
$7,773.768
1 Hims Hers Health(HIMSON) به KHR
195,483.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) به KMF
Fr20,507.04
1 Hims Hers Health(HIMSON) به LAK
1,053,913.0224
1 Hims Hers Health(HIMSON) به LKR
රු14,748.5856
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MDL
L821.2512
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MGA
Ar217,398.864
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MOP
P387.84
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MVR
741.744
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MWK
MK84,166.6128
1 Hims Hers Health(HIMSON) به MZN
MT3,098.3568
1 Hims Hers Health(HIMSON) به NPR
रु6,844.4064
1 Hims Hers Health(HIMSON) به PYG
343,820.16
1 Hims Hers Health(HIMSON) به RWF
Fr70,344.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) به SBD
$398.9904
1 Hims Hers Health(HIMSON) به SCR
662.7216
1 Hims Hers Health(HIMSON) به SRD
$1,933.8672
1 Hims Hers Health(HIMSON) به SVC
$424.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) به SZL
L834.8256
1 Hims Hers Health(HIMSON) به TMT
m170.1648
1 Hims Hers Health(HIMSON) به TND
د.ت141.46464
1 Hims Hers Health(HIMSON) به TTD
$329.1792
1 Hims Hers Health(HIMSON) به UGX
Sh168,904.32
1 Hims Hers Health(HIMSON) به XAF
Fr27,245.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) به XCD
$130.896
1 Hims Hers Health(HIMSON) به XOF
Fr27,245.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) به XPF
Fr4,944.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BWP
P647.208
1 Hims Hers Health(HIMSON) به BZD
$97.4448
1 Hims Hers Health(HIMSON) به CVE
$4,601.2368
1 Hims Hers Health(HIMSON) به DJF
Fr8,580.96
1 Hims Hers Health(HIMSON) به DOP
$3,105.144
1 Hims Hers Health(HIMSON) به DZD
د.ج6,303.3696
1 Hims Hers Health(HIMSON) به FJD
$109.5648
1 Hims Hers Health(HIMSON) به GNF
Fr421,533.6
1 Hims Hers Health(HIMSON) به GTQ
Q371.3568
1 Hims Hers Health(HIMSON) به GYD
$10,150.7424
1 Hims Hers Health(HIMSON) به ISK
kr5,914.56

منابع Hims Hers Health

برای درک عمیق‌ تر Hims Hers Health، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Hims Hers Health
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Hims Hers Health

امروز Hims Hers Health (HIMSON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HIMSON به واحد USD برابر است با 48.48 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HIMSON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HIMSON نسبت به USD برابر است با $ 48.48. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Hims Hers Health چقدر است؟
ارزش بازار HIMSON برابر است با $ 287.25K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HIMSON چقدر است؟
عرضه در گردش HIMSON برابر است با 5.93K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HIMSON چقدر بوده است؟
HIMSON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 64.87097006673565 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HIMSON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HIMSON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 42.91605561045867 USD رسید.
حجم معاملات HIMSON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HIMSON برابر است با $ 55.60K USD.
آیا HIMSON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HIMSON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HIMSON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hims Hers Health (HIMSON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 HIMSON = 48.48 USD

معامله HIMSON

/USDTHIMSON
$48.48
$48.48$48.48
-1.08%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

