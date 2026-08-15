قیمت امروز SILVER

قیمت لحظه‌ ای SILVER (KAG) در حال حاضر برابر با $ 48.6 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KAG به USD برابر با $ 48.6 برای هر KAG می‌ باشد.

توکن SILVER در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- KAG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KAG در بازه‌ ای بین $ 47.72 (حداقل) و $ 48.78 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KAG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -6.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 102.73K رسیده است.

اطلاعات بازار SILVER (KAG)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 102.73K$ 102.73K $ 102.73K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی SILVER برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 102.73K. عرضه در گردش KAG برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.