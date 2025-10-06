قیمت لحظه‌ ای GOAT Network امروز برابر است با 0.11861 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOATED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOATED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای GOAT Network امروز برابر است با 0.11861 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOATED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOATED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو GOAT Network

GOAT Network قیمت لحظه ای(GOATED)

قیمت لحظه‌ ای 1 GOATED به USD:

$0.11904
-2.88%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای GOAT Network (GOATED)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت GOAT Network (GOATED) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.08101
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.17199
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.08101
$ 0.17199
$ 0.19772632791076053
$ 0.052417385027545234
-6.46%

-2.88%

+58.63%

+58.63%

قیمت لحظه‌ ای GOAT Network (GOATED) برابر است با $ 0.11861. در 24 ساعت گذشته، GOATED در بازه قیمتی حداقل $ 0.08101 تا حداکثر $ 0.17199 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GOATED برابر با $ 0.19772632791076053 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.052417385027545234 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GOATED در یک ساعت گذشته -6.46%، در 24 ساعت گذشته -2.88% و در 7 روز گذشته +58.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار GOAT Network (GOATED)

No.1231

$ 12.38M
$ 148.94K
$ 118.61M
104.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.43%

BSC

ارزش بازار فعلی GOAT Network برابر است با $ 12.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 148.94K. عرضه در گردش GOATED برابر است با 104.35M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 118.61M است.

تاریخچه قیمت GOAT Network (GOATED) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت GOAT Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00353-2.88%
30 روز$ -0.00309-2.54%
60 روز$ +0.06861+137.22%
90 روز$ +0.06861+137.22%
تغییر قیمت امروز GOAT Network

امروز، GOATED تغییر $ -0.00353 (-2.88%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه GOAT Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00309 (-2.54%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه GOAT Network

با گسترش بازه به 60 روز، GOATED تغییر $ +0.06861 (+137.22%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه GOAT Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.06861 (+137.22%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت GOAT Network (GOATED) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت GOAT Network را ببینید.

GOAT NetworkGOATED چیست

شبکه GOAT یک ZK Rollup مبتنی بر بیت کوین است که با هدف ارائه بازده پایدار و بومی BTC طراحی شده است. این شبکه از ترکیب نوآورانه ای شامل zkMIPS داخلی (سریع ترین zkVM آماده تولید)، مدل چالش عملی BitVM2 (کاهش دوره چالش از 14 روز به کمتر از 1 روز) و اولین شبکه Sequencer غیرمتمرکز بیت کوین بهره میبرد.

هم اکنون GOAT Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های GOAT Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ GOATED را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره GOAT Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید GOAT Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (USD)

ارزش GOAT Network (GOATED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GOAT Network (GOATED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GOAT Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت GOAT Network را بررسی کنید!

توکنومیکس GOAT Network (GOATED)

درک، توکنومیکس GOAT Network (GOATED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOATED بیشتر بدانید!

نحوه خریدGOAT Network (GOATED)

آیا به دنبال نحوه خرید GOAT Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی GOAT Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GOATED به ارزهای محلی

منابع GOAT Network

برای درک عمیق‌ تر GOAT Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی GOAT Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره GOAT Network

امروز GOAT Network (GOATED) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GOATED به واحد USD برابر است با 0.11861 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GOATED نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GOATED نسبت به USD برابر است با $ 0.11861. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار GOAT Network چقدر است؟
ارزش بازار GOATED برابر است با $ 12.38M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GOATED چقدر است؟
عرضه در گردش GOATED برابر است با 104.35M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOATED چقدر بوده است؟
GOATED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.19772632791076053 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GOATED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GOATED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.052417385027545234 USD رسید.
حجم معاملات GOATED چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOATED برابر است با $ 148.94K USD.
آیا GOATED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GOATED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOATED مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:04 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GOAT Network (GOATED)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

