شبکه GOAT یک ZK Rollup مبتنی بر بیت کوین است که با هدف ارائه بازده پایدار و بومی BTC طراحی شده است. این شبکه از ترکیب نوآورانه ای شامل zkMIPS داخلی (سریع ترین zkVM آماده تولید)، مدل چالش عملی BitVM2 (کاهش دوره چالش از 14 روز به کمتر از 1 روز) و اولین شبکه Sequencer غیرمتمرکز بیت کوین بهره میبرد. شبکه GOAT یک ZK Rollup مبتنی بر بیت کوین است که با هدف ارائه بازده پایدار و بومی BTC طراحی شده است. این شبکه از ترکیب نوآورانه ای شامل zkMIPS داخلی (سریع ترین zkVM آماده تولید)، مدل چالش عملی BitVM2 (کاهش دوره چالش از 14 روز به کمتر از 1 روز) و اولین شبکه Sequencer غیرمتمرکز بیت کوین بهره میبرد.

پیش‌ بینی قیمت GOAT Network (USD)

ارزش GOAT Network (GOATED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از GOAT Network (GOATED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت GOAT Network را بررسی کنید.

توکنومیکس GOAT Network (GOATED)

درک، توکنومیکس GOAT Network (GOATED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOATED بیشتر بدانید!

نحوه خریدGOAT Network (GOATED)

آیا به دنبال نحوه خرید GOAT Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی GOAT Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GOATED به ارزهای محلی

منابع GOAT Network

برای درک عمیق‌ تر GOAT Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره GOAT Network امروز GOAT Network (GOATED) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOATED به واحد USD برابر است با 0.11861 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOATED نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.11861 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOATED نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار GOAT Network چقدر است؟ ارزش بازار GOATED برابر است با $ 12.38M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOATED چقدر است؟ عرضه در گردش GOATED برابر است با 104.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOATED چقدر بوده است؟ GOATED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.19772632791076053 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOATED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOATED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.052417385027545234 USD رسید. حجم معاملات GOATED چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOATED برابر است با $ 148.94K USD . آیا GOATED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOATED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOATED مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به GOAT Network (GOATED)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

