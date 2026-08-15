قیمت امروز JOE

قیمت لحظه‌ ای JOE (JOE) در حال حاضر برابر با $ 0.02905 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOE به USD برابر با $ 0.02905 برای هر JOE می‌ باشد.

توکن JOE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #828 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13.28M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 457.18M JOE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOE در بازه‌ ای بین $ 0.02738 (حداقل) و $ 0.02908 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.0236563094316873 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02775872271292831 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.65% و در هفت روز اخیر به میزان +12.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.35K رسیده است.

اطلاعات بازار JOE (JOE)

رتبه No.828 ارزش بازار $ 13.28M$ 13.28M $ 13.28M حجم (24 ساعته) $ 60.35K$ 60.35K $ 60.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.53M$ 14.53M $ 14.53M سرمایه در گردش 457.18M 457.18M 457.18M حداکثر عرضه 500,000,000 500,000,000 500,000,000 عرضه کل 464,573,155 464,573,155 464,573,155 نرخ گردش 91.43% بلاک چین عمومی AVAX_CCHAIN

ارزش بازار فعلی JOE برابر است با $ 13.28M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.35K. عرضه در گردش JOE برابر است با 457.18M، و عرضه کل آن 464573155 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.53M است.