قیمت امروز Kaizen Finance

قیمت لحظه‌ ای Kaizen Finance (KZEN) در حال حاضر برابر با $ 0.0002347 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KZEN به USD برابر با $ 0.0002347 برای هر KZEN می‌ باشد.

توکن Kaizen Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2722 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 100.63K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 428.76M KZEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KZEN در بازه‌ ای بین $ 0.0002339 (حداقل) و $ 0.0002355 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.2235280266015622 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0003026706987406 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KZEN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.99K رسیده است.

اطلاعات بازار Kaizen Finance (KZEN)

رتبه No.2722 ارزش بازار $ 100.63K$ 100.63K $ 100.63K حجم (24 ساعته) $ 5.99K$ 5.99K $ 5.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 234.70K$ 234.70K $ 234.70K سرمایه در گردش 428.76M 428.76M 428.76M عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Kaizen Finance برابر است با $ 100.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.99K. عرضه در گردش KZEN برابر است با 428.76M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 234.70K است.