قیمت امروز WAX

قیمت لحظه‌ ای WAX (WAXP) در حال حاضر برابر با $ 0.003694 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAXP به USD برابر با $ 0.003694 برای هر WAXP می‌ باشد.

توکن WAX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #705 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17.02M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.61B WAXP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAXP در بازه‌ ای بین $ 0.003632 (حداقل) و $ 0.00374 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.012209892272949 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00433248877766816 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAXP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -4.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 62.49K رسیده است.

اطلاعات بازار WAX (WAXP)

رتبه No.705 ارزش بازار $ 17.02M$ 17.02M $ 17.02M حجم (24 ساعته) $ 62.49K$ 62.49K $ 62.49K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.02M$ 17.02M $ 17.02M سرمایه در گردش 4.61B 4.61B 4.61B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269 4,608,433,461.25163269 بلاک چین عمومی WAX

ارزش بازار فعلی WAX برابر است با $ 17.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.49K. عرضه در گردش WAXP برابر است با 4.61B، و عرضه کل آن 4608433461.25163269 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.02M است.