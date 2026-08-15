قیمت امروز Kuvi

قیمت لحظه‌ ای Kuvi (KUVI) در حال حاضر برابر با $ 0.007846 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KUVI به USD برابر با $ 0.007846 برای هر KUVI می‌ باشد.

توکن Kuvi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- KUVI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KUVI در بازه‌ ای بین $ 0.007734 (حداقل) و $ 0.007959 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KUVI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -54.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.98K رسیده است.

اطلاعات بازار Kuvi (KUVI)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.85M$ 7.85M $ 7.85M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Kuvi برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.98K. عرضه در گردش KUVI برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.85M است.