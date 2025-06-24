NEWT

پروتکل نیوتن (Newton Protocol) لایه اتوماسیون قابل تأیید برای امور مالی درون زنجیره ای است که به کاربران امکان میدهد اقدامات پیچیده و بینزنجیرهای را به عاملهای هوش مصنوعی (AI agents) واگذار کنند، در حالی که تضمینهای رمزنگاری شده را حفظ میکند که هر مرحله به "حفاظتهای کاربری" (user guardrails) احترام میگذارد. این پروتکل، حسابهای هوشمند ERC-4337/EIP-7702 را برای واگذاری دقیق، گواهیهای محیط اجرای قابل اعتماد (TEE) و اثباتهای دانش صفر (ZKPs) را برای اثبات صحت هر تصمیم خارج از زنجیره ترکیب میکند. هدف این است که خود اتوماسیون را به یک اصل اولیه با حداقل نیاز به اعتماد تبدیل کند و امور مالی مبتنی بر عامل (agentic finance) را در بلاکچینهای متعدد آزاد سازد.

نامNEWT

رتبهNo.636

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)4.81%

تامین گردش215,000,000

حداکثر عرضه1,000,000,000

عرضه کل1,000,000,000

نرخ گردش0.215%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.83373560557428,2025-06-24

کمترین قیمت0.18424447847964207,2025-09-30

بلاک چین عمومیETH

معرفیپروتکل نیوتن (Newton Protocol) لایه اتوماسیون قابل تأیید برای امور مالی درون زنجیره ای است که به کاربران امکان میدهد اقدامات پیچیده و بینزنجیرهای را به عاملهای هوش مصنوعی (AI agents) واگذار کنند، در حالی که تضمینهای رمزنگاری شده را حفظ میکند که هر مرحله به "حفاظتهای کاربری" (user guardrails) احترام میگذارد. این پروتکل، حسابهای هوشمند ERC-4337/EIP-7702 را برای واگذاری دقیق، گواهیهای محیط اجرای قابل اعتماد (TEE) و اثباتهای دانش صفر (ZKPs) را برای اثبات صحت هر تصمیم خارج از زنجیره ترکیب میکند. هدف این است که خود اتوماسیون را به یک اصل اولیه با حداقل نیاز به اعتماد تبدیل کند و امور مالی مبتنی بر عامل (agentic finance) را در بلاکچینهای متعدد آزاد سازد.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.