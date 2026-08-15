قیمت امروز Katana Inu

قیمت لحظه‌ ای Katana Inu (KATA) در حال حاضر برابر با $ 0.0000152 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KATA به USD برابر با $ 0.0000152 برای هر KATA می‌ باشد.

توکن Katana Inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1901 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 566.94K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 37.30B KATA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KATA در بازه‌ ای بین $ 0.00001504 (حداقل) و $ 0.0000162 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00829882791721224 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00002018369734686 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KATA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.46% و در هفت روز اخیر به میزان -5.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 21.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Katana Inu (KATA)

رتبه No.1901 ارزش بازار $ 566.94K$ 566.94K $ 566.94K حجم (24 ساعته) $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 760.00K$ 760.00K $ 760.00K سرمایه در گردش 37.30B 37.30B 37.30B حداکثر عرضه 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 عرضه کل 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 نرخ گردش 74.59% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Katana Inu برابر است با $ 566.94K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 21.31K. عرضه در گردش KATA برابر است با 37.30B، و عرضه کل آن 50000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 760.00K است.