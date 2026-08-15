قیمت امروز Canton Network

قیمت لحظه‌ ای Canton Network (CC) در حال حاضر برابر با $ 0.09491 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CC به USD برابر با $ 0.09491 برای هر CC می‌ باشد.

توکن Canton Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #16 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.68B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.80B CC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CC در بازه‌ ای بین $ 0.09474 (حداقل) و $ 0.0997 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.1942751005401199 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05895180762412991 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +4.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 225.92K رسیده است.

اطلاعات بازار Canton Network (CC)

رتبه No.16 ارزش بازار $ 3.68B$ 3.68B $ 3.68B حجم (24 ساعته) $ 225.92K$ 225.92K $ 225.92K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.68B$ 3.68B $ 3.68B سرمایه در گردش 38.80B 38.80B 38.80B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 38,801,383,741.72138934 سهم بازار 0.28% بلاک چین عمومی CANTON

ارزش بازار فعلی Canton Network برابر است با $ 3.68B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 225.92K. عرضه در گردش CC برابر است با 38.80B، و عرضه کل آن 38801383741.72138934 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.68B است.