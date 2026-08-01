قیمت امروز USDGO

قیمت لحظه‌ ای USDGO (USDGO) در حال حاضر برابر با $ 1.0011 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USDGO به USD برابر با $ 1.0011 برای هر USDGO می‌ باشد.

توکن USDGO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- USDGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USDGO در بازه‌ ای بین $ 1.0009 (حداقل) و $ 1.0011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USDGO طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 554.02K رسیده است.

اطلاعات بازار USDGO (USDGO)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 554.02K$ 554.02K $ 554.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی USDGO برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 554.02K. عرضه در گردش USDGO برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.