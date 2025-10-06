قیمت لحظه‌ ای Mitosis امروز برابر است با 0.11326 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MITO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MITO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Mitosis امروز برابر است با 0.11326 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MITO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MITO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Mitosis

Mitosis قیمت لحظه ای(MITO)

قیمت لحظه‌ ای 1 MITO به USD:

$0.11335
-1.42%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Mitosis (MITO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:10:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Mitosis (MITO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1125
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1215
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1125
$ 0.1215
--
--
-0.30%

-1.42%

-4.07%

-4.07%

قیمت لحظه‌ ای Mitosis (MITO) برابر است با $ 0.11326. در 24 ساعت گذشته، MITO در بازه قیمتی حداقل $ 0.1125 تا حداکثر $ 0.1215 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MITO برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MITO در یک ساعت گذشته -0.30%، در 24 ساعت گذشته -1.42% و در 7 روز گذشته -4.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Mitosis (MITO)

$ 22.23M
$ 84.58K
$ 113.26M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

ارزش بازار فعلی Mitosis برابر است با $ 22.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.58K. عرضه در گردش MITO برابر است با 196.27M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 113.26M است.

تاریخچه قیمت Mitosis (MITO) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Mitosis برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0016328-1.42%
30 روز$ -0.03322-22.68%
60 روز$ -0.08851-43.87%
90 روز$ +0.10326+1,032.60%
تغییر قیمت امروز Mitosis

امروز، MITO تغییر $ -0.0016328 (-1.42%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Mitosis

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.03322 (-22.68%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Mitosis

با گسترش بازه به 60 روز، MITO تغییر $ -0.08851 (-43.87%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Mitosis

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.10326 (+1,032.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Mitosis (MITO) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Mitosis را ببینید.

MitosisMITO چیست

میتوزیس Mitosis یک پروتکل DeFi است که پوزیشن های لیکوییدیتی غیرقابل نقد را به بلوک های سازنده قابل برنامه ریزی و ترکیب پذیر تبدیل میکند. این کار با تبدیل سپرده های کاربران به «دارایی های وانیلا» در زنجیره Mitosis انجام میشود که سپس میتوانند از طریق Matrix (کمپین های منتخب) یا EOL (تخصیص مبتنی بر حاکمیت جمعی) به فرصت های تولید سود متعهد شوند.این پروتکل مشکل ناکارآمدی لیکوییدیتی در DeFi را با تجمیع سپرده های فردی و ایجاد قدرت چانه زنی جمعی برای دسترسی به سودهای ممتاز که قبلاً فقط برای شرکت کنندگان بزرگ قابلدسترس بود، حل میکند. همچنین توکن های پوزیشن (miAssets/maAssets) را میتوان معامله کرد، به عنوان وثیقه استفاده نمود یا در ابزارهای مالی پیشرفته ترکیب کرد.با استفاده از سیستم سهتوکنی (MITO، gMITO، LMITO) و مکانیزمهای حاکمیتی، میتوزیس هم سویی انگیزه های پایدار ایجاد کرده و دسترسی به سودهای برتر را دموکراتیک میسازد، در حالی که قابلیتهای مهندسی مالی پیشرفته را که قبلاً در امور مالی غیرمتمرکز در دسترس نبودند، فراهم میکند.

هم اکنون Mitosis در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Mitosis خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MITO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Mitosis را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Mitosis شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Mitosis (USD)

ارزش Mitosis (MITO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Mitosis (MITO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Mitosis را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Mitosis را بررسی کنید!

توکنومیکس Mitosis (MITO)

درک، توکنومیکس Mitosis (MITO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MITO بیشتر بدانید!

نحوه خریدMitosis (MITO)

آیا به دنبال نحوه خرید Mitosis هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Mitosis را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MITO به ارزهای محلی

1 Mitosis(MITO) به VND
2,980.4369
1 Mitosis(MITO) به AUD
A$0.1721552
1 Mitosis(MITO) به GBP
0.0838124
1 Mitosis(MITO) به EUR
0.096271
1 Mitosis(MITO) به USD
$0.11326
1 Mitosis(MITO) به MYR
RM0.475692
1 Mitosis(MITO) به TRY
4.7523896
1 Mitosis(MITO) به JPY
¥17.21552
1 Mitosis(MITO) به ARS
ARS$162.2630716
1 Mitosis(MITO) به RUB
8.9735898
1 Mitosis(MITO) به INR
9.9917972
1 Mitosis(MITO) به IDR
Rp1,887.6659116
1 Mitosis(MITO) به PHP
6.6947986
1 Mitosis(MITO) به EGP
￡E.5.3730544
1 Mitosis(MITO) به BRL
R$0.6082062
1 Mitosis(MITO) به CAD
C$0.1574314
1 Mitosis(MITO) به BDT
13.8607588
1 Mitosis(MITO) به NGN
165.1013672
1 Mitosis(MITO) به COP
$435.614949
1 Mitosis(MITO) به ZAR
R.1.9492046
1 Mitosis(MITO) به UAH
4.7705112
1 Mitosis(MITO) به TZS
T.Sh.279.6536638
1 Mitosis(MITO) به VES
Bs24.12438
1 Mitosis(MITO) به CLP
$106.4644
1 Mitosis(MITO) به PKR
Rs31.9755632
1 Mitosis(MITO) به KZT
60.9248192
1 Mitosis(MITO) به THB
฿3.692276
1 Mitosis(MITO) به TWD
NT$3.4691538
1 Mitosis(MITO) به AED
د.إ0.4156642
1 Mitosis(MITO) به CHF
Fr0.0894754
1 Mitosis(MITO) به HKD
HK$0.8788976
1 Mitosis(MITO) به AMD
֏43.5269506
1 Mitosis(MITO) به MAD
.د.م1.0442572
1 Mitosis(MITO) به MXN
$2.0828514
1 Mitosis(MITO) به SAR
ريال0.424725
1 Mitosis(MITO) به ETB
Br17.1543596
1 Mitosis(MITO) به KES
KSh14.6422528
1 Mitosis(MITO) به JOD
د.أ0.08030134
1 Mitosis(MITO) به PLN
0.4111338
1 Mitosis(MITO) به RON
лв0.4938136
1 Mitosis(MITO) به SEK
kr1.0601136
1 Mitosis(MITO) به BGN
лв0.1891442
1 Mitosis(MITO) به HUF
Ft37.7654144
1 Mitosis(MITO) به CZK
2.361471
1 Mitosis(MITO) به KWD
د.ك0.03465756
1 Mitosis(MITO) به ILS
0.368095
1 Mitosis(MITO) به BOB
Bs0.7837592
1 Mitosis(MITO) به AZN
0.192542
1 Mitosis(MITO) به TJS
SM1.047655
1 Mitosis(MITO) به GEL
0.3080672
1 Mitosis(MITO) به AOA
Kz103.6227066
1 Mitosis(MITO) به BHD
.د.ب0.04258576
1 Mitosis(MITO) به BMD
$0.11326
1 Mitosis(MITO) به DKK
kr0.724864
1 Mitosis(MITO) به HNL
L2.984401
1 Mitosis(MITO) به MUR
5.1510648
1 Mitosis(MITO) به NAD
$1.9503372
1 Mitosis(MITO) به NOK
kr1.1292022
1 Mitosis(MITO) به NZD
$0.1959398
1 Mitosis(MITO) به PAB
B/.0.11326
1 Mitosis(MITO) به PGK
K0.475692
1 Mitosis(MITO) به QAR
ر.ق0.4122664
1 Mitosis(MITO) به RSD
дин.11.3871604
1 Mitosis(MITO) به UZS
soʻm1,381.2192912
1 Mitosis(MITO) به ALL
L9.417569
1 Mitosis(MITO) به ANG
ƒ0.2027354
1 Mitosis(MITO) به AWG
ƒ0.203868
1 Mitosis(MITO) به BBD
$0.22652
1 Mitosis(MITO) به BAM
KM0.1902768
1 Mitosis(MITO) به BIF
Fr337.06176
1 Mitosis(MITO) به BND
$0.1461054
1 Mitosis(MITO) به BSD
$0.11326
1 Mitosis(MITO) به JMD
$18.161241
1 Mitosis(MITO) به KHR
456.692635
1 Mitosis(MITO) به KMF
Fr47.90898
1 Mitosis(MITO) به LAK
2,462.1738638
1 Mitosis(MITO) به LKR
රු34.4559572
1 Mitosis(MITO) به MDL
L1.9186244
1 Mitosis(MITO) به MGA
Ar507.891818
1 Mitosis(MITO) به MOP
P0.90608
1 Mitosis(MITO) به MVR
1.732878
1 Mitosis(MITO) به MWK
MK196.6318186
1 Mitosis(MITO) به MZN
MT7.2384466
1 Mitosis(MITO) به NPR
रु15.9900468
1 Mitosis(MITO) به PYG
803.23992
1 Mitosis(MITO) به RWF
Fr164.34026
1 Mitosis(MITO) به SBD
$0.9321298
1 Mitosis(MITO) به SCR
1.5482642
1 Mitosis(MITO) به SRD
$4.5179414
1 Mitosis(MITO) به SVC
$0.991025
1 Mitosis(MITO) به SZL
L1.9503372
1 Mitosis(MITO) به TMT
m0.3975426
1 Mitosis(MITO) به TND
د.ت0.33049268
1 Mitosis(MITO) به TTD
$0.7690354
1 Mitosis(MITO) به UGX
Sh394.59784
1 Mitosis(MITO) به XAF
Fr63.65212
1 Mitosis(MITO) به XCD
$0.305802
1 Mitosis(MITO) به XOF
Fr63.65212
1 Mitosis(MITO) به XPF
Fr11.55252
1 Mitosis(MITO) به BWP
P1.512021
1 Mitosis(MITO) به BZD
$0.2276526
1 Mitosis(MITO) به CVE
$10.7495066
1 Mitosis(MITO) به DJF
Fr20.04702
1 Mitosis(MITO) به DOP
$7.254303
1 Mitosis(MITO) به DZD
د.ج14.7260652
1 Mitosis(MITO) به FJD
$0.2559676
1 Mitosis(MITO) به GNF
Fr984.7957
1 Mitosis(MITO) به GTQ
Q0.8675716
1 Mitosis(MITO) به GYD
$23.7143788
1 Mitosis(MITO) به ISK
kr13.81772

منابع Mitosis

برای درک عمیق‌ تر Mitosis، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Mitosis
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Mitosis

امروز Mitosis (MITO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MITO به واحد USD برابر است با 0.11326 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MITO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MITO نسبت به USD برابر است با $ 0.11326. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Mitosis چقدر است؟
ارزش بازار MITO برابر است با $ 22.23M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MITO چقدر است؟
عرضه در گردش MITO برابر است با 196.27M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MITO چقدر بوده است؟
MITO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MITO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MITO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات MITO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MITO برابر است با $ 84.58K USD.
آیا MITO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MITO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MITO مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Mitosis (MITO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MITO به USD

مقدار

MITO
USD
1 MITO = 0.11326 USD

معامله MITO

/USDTMITO
$0.11335
-1.38%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

