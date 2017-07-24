قیمت امروز Bitcoin Cash Node

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Cash Node (BCH) در حال حاضر برابر با $ 204.8 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BCH به USD برابر با $ 204.8 برای هر BCH می‌ باشد.

توکن Bitcoin Cash Node در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #22 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4.11B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.05M BCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BCH در بازه‌ ای بین $ 199.8 (حداقل) و $ 206.6 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,355.6201171875 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 75.0753135706 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BCH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -5.54% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.08M رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin Cash Node (BCH)

رتبه No.22 ارزش بازار $ 4.11B$ 4.11B $ 4.11B حجم (24 ساعته) $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.30B$ 4.30B $ 4.30B سرمایه در گردش 20.05M 20.05M 20.05M حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 20,047,996.875 20,047,996.875 20,047,996.875 نرخ گردش 95.46% سهم بازار 0.18% تاریخ صدور 2017-07-24 00:00:00 قیمت صدور $ 555.89$ 555.89 $ 555.89 بلاک چین عمومی BCH

ارزش بازار فعلی Bitcoin Cash Node برابر است با $ 4.11B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.08M. عرضه در گردش BCH برابر است با 20.05M، و عرضه کل آن 20047996.875 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.30B است.