Newton ProtocolNEWT چیست

پروتکل نیوتن (Newton Protocol) لایه اتوماسیون قابل تأیید برای امور مالی درون زنجیره ای است که به کاربران امکان میدهد اقدامات پیچیده و بینزنجیرهای را به عاملهای هوش مصنوعی (AI agents) واگذار کنند، در حالی که تضمینهای رمزنگاری شده را حفظ میکند که هر مرحله به "حفاظتهای کاربری" (user guardrails) احترام میگذارد. این پروتکل، حسابهای هوشمند ERC-4337/EIP-7702 را برای واگذاری دقیق، گواهیهای محیط اجرای قابل اعتماد (TEE) و اثباتهای دانش صفر (ZKPs) را برای اثبات صحت هر تصمیم خارج از زنجیره ترکیب میکند. هدف این است که خود اتوماسیون را به یک اصل اولیه با حداقل نیاز به اعتماد تبدیل کند و امور مالی مبتنی بر عامل (agentic finance) را در بلاکچینهای متعدد آزاد سازد.

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Newton Protocol امروز Newton Protocol (NEWT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NEWT به واحد USD برابر است با 0.2071 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NEWT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.2071 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NEWT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Newton Protocol چقدر است؟ ارزش بازار NEWT برابر است با $ 44.53M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NEWT چقدر است؟ عرضه در گردش NEWT برابر است با 215.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NEWT چقدر بوده است؟ NEWT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.83373560557428 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NEWT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NEWT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.18424447847964207 USD رسید. حجم معاملات NEWT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NEWT برابر است با $ 372.28K USD . آیا NEWT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NEWT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NEWT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Newton Protocol (NEWT)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-04 13:39:16 داده های زنجیره ای ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته 10-04 11:26:38 به روز رسانی های صنعت انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد 10-03 10:20:00 به روز رسانی های صنعت ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت 10-03 05:17:00 به روز رسانی های صنعت بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد 10-01 14:11:00 به روز رسانی های صنعت دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند 09-30 18:14:00 به روز رسانی های صنعت نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

