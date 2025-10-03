قیمت لحظه‌ ای Newton Protocol امروز برابر است با 0.2071 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NEWT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NEWT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Newton Protocol امروز برابر است با 0.2071 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NEWT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NEWT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Newton Protocol

Newton Protocol قیمت لحظه ای(NEWT)

قیمت لحظه‌ ای 1 NEWT به USD:

$0.2071
+3.86%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Newton Protocol (NEWT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:52:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Newton Protocol (NEWT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.1978
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.2074
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.1978
$ 0.2074
$ 0.83373560557428
$ 0.18424447847964207
+0.58%

+3.86%

+1.66%

+1.66%

قیمت لحظه‌ ای Newton Protocol (NEWT) برابر است با $ 0.2071. در 24 ساعت گذشته، NEWT در بازه قیمتی حداقل $ 0.1978 تا حداکثر $ 0.2074 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NEWT برابر با $ 0.83373560557428 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.18424447847964207 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NEWT در یک ساعت گذشته +0.58%، در 24 ساعت گذشته +3.86% و در 7 روز گذشته +1.66% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Newton Protocol (NEWT)

No.636

$ 44.53M
$ 372.28K
$ 207.10M
215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.50%

ETH

ارزش بازار فعلی Newton Protocol برابر است با $ 44.53M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 372.28K. عرضه در گردش NEWT برابر است با 215.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 207.10M است.

تاریخچه قیمت Newton Protocol (NEWT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Newton Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.007697+3.86%
30 روز$ -0.0507-19.67%
60 روز$ -0.1382-40.03%
90 روز$ -0.1153-35.77%
تغییر قیمت امروز Newton Protocol

امروز، NEWT تغییر $ +0.007697 (+3.86%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Newton Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0507 (-19.67%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Newton Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، NEWT تغییر $ -0.1382 (-40.03%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Newton Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.1153 (-35.77%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Newton Protocol (NEWT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Newton Protocol را ببینید.

Newton ProtocolNEWT چیست

پروتکل نیوتن (Newton Protocol) لایه اتوماسیون قابل تأیید برای امور مالی درون زنجیره ای است که به کاربران امکان میدهد اقدامات پیچیده و بینزنجیرهای را به عاملهای هوش مصنوعی (AI agents) واگذار کنند، در حالی که تضمینهای رمزنگاری شده را حفظ میکند که هر مرحله به "حفاظتهای کاربری" (user guardrails) احترام میگذارد. این پروتکل، حسابهای هوشمند ERC-4337/EIP-7702 را برای واگذاری دقیق، گواهیهای محیط اجرای قابل اعتماد (TEE) و اثباتهای دانش صفر (ZKPs) را برای اثبات صحت هر تصمیم خارج از زنجیره ترکیب میکند. هدف این است که خود اتوماسیون را به یک اصل اولیه با حداقل نیاز به اعتماد تبدیل کند و امور مالی مبتنی بر عامل (agentic finance) را در بلاکچینهای متعدد آزاد سازد.

هم اکنون Newton Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Newton Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ NEWT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Newton Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Newton Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Newton Protocol (USD)

ارزش Newton Protocol (NEWT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Newton Protocol (NEWT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Newton Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Newton Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس Newton Protocol (NEWT)

درک، توکنومیکس Newton Protocol (NEWT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NEWT بیشتر بدانید!

نحوه خریدNewton Protocol (NEWT)

آیا به دنبال نحوه خرید Newton Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Newton Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NEWT به ارزهای محلی

منابع Newton Protocol

برای درک عمیق‌ تر Newton Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Newton Protocol
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Newton Protocol

امروز Newton Protocol (NEWT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NEWT به واحد USD برابر است با 0.2071 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NEWT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NEWT نسبت به USD برابر است با $ 0.2071. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Newton Protocol چقدر است؟
ارزش بازار NEWT برابر است با $ 44.53M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NEWT چقدر است؟
عرضه در گردش NEWT برابر است با 215.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NEWT چقدر بوده است؟
NEWT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.83373560557428 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NEWT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NEWT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.18424447847964207 USD رسید.
حجم معاملات NEWT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NEWT برابر است با $ 372.28K USD.
آیا NEWT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NEWT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NEWT مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Newton Protocol (NEWT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

