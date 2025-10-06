قیمت لحظه‌ ای Invesco QQQ امروز برابر است با 628.58 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QQQON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QQQON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Invesco QQQ امروز برابر است با 628.58 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QQQON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QQQON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Invesco QQQ

Invesco QQQ قیمت لحظه ای(QQQON)

قیمت لحظه‌ ای 1 QQQON به USD:

$628.58
$628.58
+0.36%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Invesco QQQ (QQQON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:02:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Invesco QQQ (QQQON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 622.97
$ 622.97
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 630.25
$ 630.25
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 622.97
$ 622.97

$ 630.25
$ 630.25

$ 630.7992534586573
$ 630.7992534586573

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706

-0.08%

+0.36%

+2.41%

+2.41%

قیمت لحظه‌ ای Invesco QQQ (QQQON) برابر است با $ 628.58. در 24 ساعت گذشته، QQQON در بازه قیمتی حداقل $ 622.97 تا حداکثر $ 630.25 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته QQQON برابر با $ 630.7992534586573 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 566.7159774974706 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، QQQON در یک ساعت گذشته -0.08%، در 24 ساعت گذشته +0.36% و در 7 روز گذشته +2.41% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Invesco QQQ (QQQON)

No.896

$ 19.10M
$ 19.10M

$ 54.09K
$ 54.09K

$ 19.10M
$ 19.10M

30.39K
30.39K

30,392.64349252
30,392.64349252

ETH

ارزش بازار فعلی Invesco QQQ برابر است با $ 19.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.09K. عرضه در گردش QQQON برابر است با 30.39K، و عرضه کل آن 30392.64349252 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.10M است.

تاریخچه قیمت Invesco QQQ (QQQON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Invesco QQQ برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +2.2548+0.36%
30 روز$ +30.71+5.13%
60 روز$ +108.58+20.88%
90 روز$ +108.58+20.88%
تغییر قیمت امروز Invesco QQQ

امروز، QQQON تغییر $ +2.2548 (+0.36%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Invesco QQQ

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +30.71 (+5.13%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Invesco QQQ

با گسترش بازه به 60 روز، QQQON تغییر $ +108.58 (+20.88%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Invesco QQQ

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +108.58 (+20.88%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Invesco QQQ (QQQON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Invesco QQQ را ببینید.

Invesco QQQQQQON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Invesco QQQ در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Invesco QQQ خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ QQQON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Invesco QQQ را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Invesco QQQ شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Invesco QQQ (USD)

ارزش Invesco QQQ (QQQON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Invesco QQQ (QQQON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Invesco QQQ را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Invesco QQQ را بررسی کنید!

توکنومیکس Invesco QQQ (QQQON)

درک، توکنومیکس Invesco QQQ (QQQON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QQQON بیشتر بدانید!

نحوه خریدInvesco QQQ (QQQON)

آیا به دنبال نحوه خرید Invesco QQQ هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Invesco QQQ را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

QQQON به ارزهای محلی

1 Invesco QQQ(QQQON) به VND
16,541,082.7
1 Invesco QQQ(QQQON) به AUD
A$955.4416
1 Invesco QQQ(QQQON) به GBP
465.1492
1 Invesco QQQ(QQQON) به EUR
534.293
1 Invesco QQQ(QQQON) به USD
$628.58
1 Invesco QQQ(QQQON) به MYR
RM2,640.036
1 Invesco QQQ(QQQON) به TRY
26,375.2168
1 Invesco QQQ(QQQON) به JPY
¥95,544.16
1 Invesco QQQ(QQQON) به ARS
ARS$900,541.4228
1 Invesco QQQ(QQQON) به RUB
49,814.965
1 Invesco QQQ(QQQON) به INR
55,453.3276
1 Invesco QQQ(QQQON) به IDR
Rp10,476,329.1428
1 Invesco QQQ(QQQON) به PHP
37,205.6502
1 Invesco QQQ(QQQON) به EGP
￡E.29,819.8352
1 Invesco QQQ(QQQON) به BRL
R$3,375.4746
1 Invesco QQQ(QQQON) به CAD
C$873.7262
1 Invesco QQQ(QQQON) به BDT
76,925.6204
1 Invesco QQQ(QQQON) به NGN
916,293.6376
1 Invesco QQQ(QQQON) به COP
$2,417,612.967
1 Invesco QQQ(QQQON) به ZAR
R.10,824.1476
1 Invesco QQQ(QQQON) به UAH
26,475.7896
1 Invesco QQQ(QQQON) به TZS
T.Sh.1,552,045.7354
1 Invesco QQQ(QQQON) به VES
Bs133,887.54
1 Invesco QQQ(QQQON) به CLP
$590,236.62
1 Invesco QQQ(QQQON) به PKR
Rs177,460.7056
1 Invesco QQQ(QQQON) به KZT
338,125.7536
1 Invesco QQQ(QQQON) به THB
฿20,523.137
1 Invesco QQQ(QQQON) به TWD
NT$19,253.4054
1 Invesco QQQ(QQQON) به AED
د.إ2,306.8886
1 Invesco QQQ(QQQON) به CHF
Fr496.5782
1 Invesco QQQ(QQQON) به HKD
HK$4,877.7808
1 Invesco QQQ(QQQON) به AMD
֏241,569.5798
1 Invesco QQQ(QQQON) به MAD
.د.م5,795.5076
1 Invesco QQQ(QQQON) به MXN
$11,559.5862
1 Invesco QQQ(QQQON) به SAR
ريال2,357.175
1 Invesco QQQ(QQQON) به ETB
Br95,204.7268
1 Invesco QQQ(QQQON) به KES
KSh81,262.8224
1 Invesco QQQ(QQQON) به JOD
د.أ445.66322
1 Invesco QQQ(QQQON) به PLN
2,281.7454
1 Invesco QQQ(QQQON) به RON
лв2,740.6088
1 Invesco QQQ(QQQON) به SEK
kr5,889.7946
1 Invesco QQQ(QQQON) به BGN
лв1,049.7286
1 Invesco QQQ(QQQON) به HUF
Ft209,662.859
1 Invesco QQQ(QQQON) به CZK
13,118.4646
1 Invesco QQQ(QQQON) به KWD
د.ك192.34548
1 Invesco QQQ(QQQON) به ILS
2,042.885
1 Invesco QQQ(QQQON) به BOB
Bs4,349.7736
1 Invesco QQQ(QQQON) به AZN
1,068.586
1 Invesco QQQ(QQQON) به TJS
SM5,814.365
1 Invesco QQQ(QQQON) به GEL
1,709.7376
1 Invesco QQQ(QQQON) به AOA
Kz575,094.1278
1 Invesco QQQ(QQQON) به BHD
.د.ب236.34608
1 Invesco QQQ(QQQON) به BMD
$628.58
1 Invesco QQQ(QQQON) به DKK
kr4,022.912
1 Invesco QQQ(QQQON) به HNL
L16,563.083
1 Invesco QQQ(QQQON) به MUR
28,587.8184
1 Invesco QQQ(QQQON) به NAD
$10,824.1476
1 Invesco QQQ(QQQON) به NOK
kr6,273.2284
1 Invesco QQQ(QQQON) به NZD
$1,087.4434
1 Invesco QQQ(QQQON) به PAB
B/.628.58
1 Invesco QQQ(QQQON) به PGK
K2,640.036
1 Invesco QQQ(QQQON) به QAR
ر.ق2,288.0312
1 Invesco QQQ(QQQON) به RSD
дин.63,228.8622
1 Invesco QQQ(QQQON) به UZS
soʻm7,665,608.5296
1 Invesco QQQ(QQQON) به ALL
L52,266.427
1 Invesco QQQ(QQQON) به ANG
ƒ1,125.1582
1 Invesco QQQ(QQQON) به AWG
ƒ1,131.444
1 Invesco QQQ(QQQON) به BBD
$1,257.16
1 Invesco QQQ(QQQON) به BAM
KM1,056.0144
1 Invesco QQQ(QQQON) به BIF
Fr1,870,654.08
1 Invesco QQQ(QQQON) به BND
$810.8682
1 Invesco QQQ(QQQON) به BSD
$628.58
1 Invesco QQQ(QQQON) به JMD
$100,792.803
1 Invesco QQQ(QQQON) به KHR
2,534,591.705
1 Invesco QQQ(QQQON) به KMF
Fr265,889.34
1 Invesco QQQ(QQQON) به LAK
13,664,782.3354
1 Invesco QQQ(QQQON) به LKR
රු191,226.6076
1 Invesco QQQ(QQQON) به MDL
L10,648.1452
1 Invesco QQQ(QQQON) به MGA
Ar2,818,741.294
1 Invesco QQQ(QQQON) به MOP
P5,028.64
1 Invesco QQQ(QQQON) به MVR
9,617.274
1 Invesco QQQ(QQQON) به MWK
MK1,091,284.0238
1 Invesco QQQ(QQQON) به MZN
MT40,172.5478
1 Invesco QQQ(QQQON) به NPR
रु88,742.9244
1 Invesco QQQ(QQQON) به PYG
4,457,889.36
1 Invesco QQQ(QQQON) به RWF
Fr912,069.58
1 Invesco QQQ(QQQON) به SBD
$5,173.2134
1 Invesco QQQ(QQQON) به SCR
8,592.6886
1 Invesco QQQ(QQQON) به SRD
$25,074.0562
1 Invesco QQQ(QQQON) به SVC
$5,500.075
1 Invesco QQQ(QQQON) به SZL
L10,824.1476
1 Invesco QQQ(QQQON) به TMT
m2,206.3158
1 Invesco QQQ(QQQON) به TND
د.ت1,834.19644
1 Invesco QQQ(QQQON) به TTD
$4,268.0582
1 Invesco QQQ(QQQON) به UGX
Sh2,189,972.72
1 Invesco QQQ(QQQON) به XAF
Fr353,261.96
1 Invesco QQQ(QQQON) به XCD
$1,697.166
1 Invesco QQQ(QQQON) به XOF
Fr353,261.96
1 Invesco QQQ(QQQON) به XPF
Fr64,115.16
1 Invesco QQQ(QQQON) به BWP
P8,391.543
1 Invesco QQQ(QQQON) به BZD
$1,263.4458
1 Invesco QQQ(QQQON) به CVE
$59,658.5278
1 Invesco QQQ(QQQON) به DJF
Fr111,258.66
1 Invesco QQQ(QQQON) به DOP
$40,260.549
1 Invesco QQQ(QQQON) به DZD
د.ج81,727.9716
1 Invesco QQQ(QQQON) به FJD
$1,420.5908
1 Invesco QQQ(QQQON) به GNF
Fr5,465,503.1
1 Invesco QQQ(QQQON) به GTQ
Q4,814.9228
1 Invesco QQQ(QQQON) به GYD
$131,612.0804
1 Invesco QQQ(QQQON) به ISK
kr76,686.76

منابع Invesco QQQ

برای درک عمیق‌ تر Invesco QQQ، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Invesco QQQ
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Invesco QQQ

امروز Invesco QQQ (QQQON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای QQQON به واحد USD برابر است با 628.58 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی QQQON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی QQQON نسبت به USD برابر است با $ 628.58. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Invesco QQQ چقدر است؟
ارزش بازار QQQON برابر است با $ 19.10M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش QQQON چقدر است؟
عرضه در گردش QQQON برابر است با 30.39K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت QQQON چقدر بوده است؟
QQQON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 630.7992534586573 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت QQQON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
QQQON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 566.7159774974706 USD رسید.
حجم معاملات QQQON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QQQON برابر است با $ 54.09K USD.
آیا QQQON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد QQQON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QQQON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:02:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Invesco QQQ (QQQON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 QQQON = 628.58 USD

معامله QQQON

/USDTQQQON
$628.58
$628.58
+0.36%

$113,952.80

$4,091.43

$0.05140

$200.75

$4.2596

$4,091.43

$113,952.80

$200.75

$2.6310

$1,134.84

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001138

$0.0000000000000001419

$0.0000000000385

$0.1633

$0.04320

$0.01826

