BLUM

توکن Blum در حال ساخت یک اکوسیستم چند زنجیره‌ای از ابزارها برای معاملات درون زنجیره‌ای است، از جمله یک لانچ‌پد با قابلیت‌های استریمینگ و عوامل هوش مصنوعی، یک ترمینال معاملاتی با یک ربات یکپارچه، قراردادهای دائمی و یک عرصه مبتنی بر هوش مصنوعی برای استراتژی‌های معاملاتی. تنها در یک سال از زمان آغاز به کار، بلوم از عضویت در برنامه MVB بایننس به راه‌اندازی یک لانچ‌پد متمرکز بر میم‌کوین پیشرفت کرده است که در آن بیش از 240,000 توکن ایجاد شده و بیش از 400,000 معامله‌گر در آن شرکت کرده‌اند. ما همچنین ربات معاملاتی خودمان را راه‌اندازی کرده‌ایم و اکوسیستم را بیشتر گسترش داده‌ایم.

نامBLUM

رتبهNo.

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه0

عرضه کل1,000,000,000

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت,

کمترین قیمت,

بلاک چین عمومیTONCOIN

بخش

رسانه های اجتماعی

