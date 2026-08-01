قیمت امروز TOYOW

قیمت لحظه‌ ای TOYOW (TTN) در حال حاضر برابر با $ 0.06702 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TTN به USD برابر با $ 0.06702 برای هر TTN می‌ باشد.

توکن TOYOW در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- TTN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TTN در بازه‌ ای بین $ 0.06666 (حداقل) و $ 0.06735 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TTN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.38% و در هفت روز اخیر به میزان -0.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 365.42K رسیده است.

اطلاعات بازار TOYOW (TTN)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 365.42K$ 365.42K $ 365.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 67.02M$ 67.02M $ 67.02M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی TOYOW برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 365.42K. عرضه در گردش TTN برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 67.02M است.