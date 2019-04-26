قیمت امروز ARPA

قیمت لحظه‌ ای ARPA (ARPA) در حال حاضر برابر با $ 0.008578 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARPA به USD برابر با $ 0.008578 برای هر ARPA می‌ باشد.

توکن ARPA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #872 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13.04M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.52B ARPA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARPA در بازه‌ ای بین $ 0.008275 (حداقل) و $ 0.008588 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.27516076774121579 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00348694370424 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARPA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.24% و در هفت روز اخیر به میزان +0.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 63.82K رسیده است.

اطلاعات بازار ARPA (ARPA)

رتبه No.872 ارزش بازار $ 13.04M$ 13.04M $ 13.04M حجم (24 ساعته) $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.16M$ 17.16M $ 17.16M سرمایه در گردش 1.52B 1.52B 1.52B عرضه کل 1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854 1,999,999,999.98773854 تاریخ صدور 2019-04-26 00:00:00 قیمت صدور $ 0.02$ 0.02 $ 0.02 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ARPA برابر است با $ 13.04M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63.82K. عرضه در گردش ARPA برابر است با 1.52B، و عرضه کل آن 1999999999.98773854 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.16M است.