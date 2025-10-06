قیمت لحظه‌ ای Eli Lilly امروز برابر است با 826.85 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LLYON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LLYON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Eli Lilly امروز برابر است با 826.85 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LLYON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LLYON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Eli Lilly

Eli Lilly قیمت لحظه ای(LLYON)

قیمت لحظه‌ ای 1 LLYON به USD:

$826.85
$826.85
+0.99%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Eli Lilly (LLYON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:51:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Eli Lilly (LLYON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 812.65
$ 812.65
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 831.84
$ 831.84
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 812.65
$ 812.65

$ 831.84
$ 831.84

$ 868.2113662566151
$ 868.2113662566151

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105

+0.02%

+0.99%

+2.44%

+2.44%

قیمت لحظه‌ ای Eli Lilly (LLYON) برابر است با $ 826.85. در 24 ساعت گذشته، LLYON در بازه قیمتی حداقل $ 812.65 تا حداکثر $ 831.84 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LLYON برابر با $ 868.2113662566151 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 712.8133541417105 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LLYON در یک ساعت گذشته +0.02%، در 24 ساعت گذشته +0.99% و در 7 روز گذشته +2.44% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Eli Lilly (LLYON)

No.1618

$ 3.30M
$ 3.30M

$ 57.91K
$ 57.91K

$ 3.30M
$ 3.30M

4.00K
4.00K

3,995.66645533
3,995.66645533

ETH

ارزش بازار فعلی Eli Lilly برابر است با $ 3.30M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.91K. عرضه در گردش LLYON برابر است با 4.00K، و عرضه کل آن 3995.66645533 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.30M است.

تاریخچه قیمت Eli Lilly (LLYON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Eli Lilly برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +8.1056+0.99%
30 روز$ +106.94+14.85%
60 روز$ +146.85+21.59%
90 روز$ +146.85+21.59%
تغییر قیمت امروز Eli Lilly

امروز، LLYON تغییر $ +8.1056 (+0.99%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Eli Lilly

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +106.94 (+14.85%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Eli Lilly

با گسترش بازه به 60 روز، LLYON تغییر $ +146.85 (+21.59%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Eli Lilly

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +146.85 (+21.59%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Eli Lilly (LLYON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Eli Lilly را ببینید.

Eli LillyLLYON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Eli Lilly در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Eli Lilly خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ LLYON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Eli Lilly را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Eli Lilly شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Eli Lilly (USD)

ارزش Eli Lilly (LLYON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Eli Lilly (LLYON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Eli Lilly را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Eli Lilly را بررسی کنید!

توکنومیکس Eli Lilly (LLYON)

درک، توکنومیکس Eli Lilly (LLYON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LLYON بیشتر بدانید!

نحوه خریدEli Lilly (LLYON)

آیا به دنبال نحوه خرید Eli Lilly هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Eli Lilly را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

LLYON به ارزهای محلی

1 Eli Lilly(LLYON) به VND
21,758,557.75
1 Eli Lilly(LLYON) به AUD
A$1,256.812
1 Eli Lilly(LLYON) به GBP
611.869
1 Eli Lilly(LLYON) به EUR
702.8225
1 Eli Lilly(LLYON) به USD
$826.85
1 Eli Lilly(LLYON) به MYR
RM3,472.77
1 Eli Lilly(LLYON) به TRY
34,694.626
1 Eli Lilly(LLYON) به JPY
¥125,681.2
1 Eli Lilly(LLYON) به ARS
ARS$1,184,594.921
1 Eli Lilly(LLYON) به RUB
65,527.8625
1 Eli Lilly(LLYON) به INR
72,944.707
1 Eli Lilly(LLYON) به IDR
Rp13,780,827.821
1 Eli Lilly(LLYON) به PHP
48,941.2515
1 Eli Lilly(LLYON) به EGP
￡E.39,225.764
1 Eli Lilly(LLYON) به BRL
R$4,440.1845
1 Eli Lilly(LLYON) به CAD
C$1,149.3215
1 Eli Lilly(LLYON) به BDT
101,189.903
1 Eli Lilly(LLYON) به NGN
1,205,315.782
1 Eli Lilly(LLYON) به COP
$3,180,189.1275
1 Eli Lilly(LLYON) به ZAR
R.14,230.0885
1 Eli Lilly(LLYON) به UAH
34,826.922
1 Eli Lilly(LLYON) به TZS
T.Sh.2,041,600.1405
1 Eli Lilly(LLYON) به VES
Bs176,119.05
1 Eli Lilly(LLYON) به CLP
$776,412.15
1 Eli Lilly(LLYON) به PKR
Rs233,436.292
1 Eli Lilly(LLYON) به KZT
444,779.152
1 Eli Lilly(LLYON) به THB
฿26,996.6525
1 Eli Lilly(LLYON) به TWD
NT$25,326.4155
1 Eli Lilly(LLYON) به AED
د.إ3,034.5395
1 Eli Lilly(LLYON) به CHF
Fr653.2115
1 Eli Lilly(LLYON) به HKD
HK$6,416.356
1 Eli Lilly(LLYON) به AMD
֏317,766.7235
1 Eli Lilly(LLYON) به MAD
.د.م7,623.557
1 Eli Lilly(LLYON) به MXN
$15,205.7715
1 Eli Lilly(LLYON) به SAR
ريال3,100.6875
1 Eli Lilly(LLYON) به ETB
Br125,234.701
1 Eli Lilly(LLYON) به KES
KSh106,895.168
1 Eli Lilly(LLYON) به JOD
د.أ586.23665
1 Eli Lilly(LLYON) به PLN
3,001.4655
1 Eli Lilly(LLYON) به RON
лв3,605.066
1 Eli Lilly(LLYON) به SEK
kr7,747.5845
1 Eli Lilly(LLYON) به BGN
лв1,380.8395
1 Eli Lilly(LLYON) به HUF
Ft275,795.8175
1 Eli Lilly(LLYON) به CZK
17,256.3595
1 Eli Lilly(LLYON) به KWD
د.ك253.0161
1 Eli Lilly(LLYON) به ILS
2,687.2625
1 Eli Lilly(LLYON) به BOB
Bs5,721.802
1 Eli Lilly(LLYON) به AZN
1,405.645
1 Eli Lilly(LLYON) به TJS
SM7,648.3625
1 Eli Lilly(LLYON) به GEL
2,249.032
1 Eli Lilly(LLYON) به AOA
Kz756,493.3335
1 Eli Lilly(LLYON) به BHD
.د.ب310.8956
1 Eli Lilly(LLYON) به BMD
$826.85
1 Eli Lilly(LLYON) به DKK
kr5,291.84
1 Eli Lilly(LLYON) به HNL
L21,787.4975
1 Eli Lilly(LLYON) به MUR
37,605.138
1 Eli Lilly(LLYON) به NAD
$14,238.357
1 Eli Lilly(LLYON) به NOK
kr8,251.963
1 Eli Lilly(LLYON) به NZD
$1,430.4505
1 Eli Lilly(LLYON) به PAB
B/.826.85
1 Eli Lilly(LLYON) به PGK
K3,472.77
1 Eli Lilly(LLYON) به QAR
ر.ق3,009.734
1 Eli Lilly(LLYON) به RSD
дин.83,123.2305
1 Eli Lilly(LLYON) به UZS
soʻm10,083,534.972
1 Eli Lilly(LLYON) به ALL
L68,752.5775
1 Eli Lilly(LLYON) به ANG
ƒ1,480.0615
1 Eli Lilly(LLYON) به AWG
ƒ1,488.33
1 Eli Lilly(LLYON) به BBD
$1,653.7
1 Eli Lilly(LLYON) به BAM
KM1,389.108
1 Eli Lilly(LLYON) به BIF
Fr2,460,705.6
1 Eli Lilly(LLYON) به BND
$1,066.6365
1 Eli Lilly(LLYON) به BSD
$826.85
1 Eli Lilly(LLYON) به JMD
$132,585.3975
1 Eli Lilly(LLYON) به KHR
3,334,065.9125
1 Eli Lilly(LLYON) به KMF
Fr349,757.55
1 Eli Lilly(LLYON) به LAK
17,974,999.6405
1 Eli Lilly(LLYON) به LKR
රු251,544.307
1 Eli Lilly(LLYON) به MDL
L14,006.839
1 Eli Lilly(LLYON) به MGA
Ar3,707,843.455
1 Eli Lilly(LLYON) به MOP
P6,614.8
1 Eli Lilly(LLYON) به MVR
12,650.805
1 Eli Lilly(LLYON) به MWK
MK1,435,502.5535
1 Eli Lilly(LLYON) به MZN
MT52,843.9835
1 Eli Lilly(LLYON) به NPR
रु116,734.683
1 Eli Lilly(LLYON) به PYG
5,864,020.2
1 Eli Lilly(LLYON) به RWF
Fr1,199,759.35
1 Eli Lilly(LLYON) به SBD
$6,804.9755
1 Eli Lilly(LLYON) به SCR
11,303.0395
1 Eli Lilly(LLYON) به SRD
$32,983.0465
1 Eli Lilly(LLYON) به SVC
$7,234.9375
1 Eli Lilly(LLYON) به SZL
L14,238.357
1 Eli Lilly(LLYON) به TMT
m2,902.2435
1 Eli Lilly(LLYON) به TND
د.ت2,412.7483
1 Eli Lilly(LLYON) به TTD
$5,614.3115
1 Eli Lilly(LLYON) به UGX
Sh2,880,745.4
1 Eli Lilly(LLYON) به XAF
Fr464,689.7
1 Eli Lilly(LLYON) به XCD
$2,232.495
1 Eli Lilly(LLYON) به XOF
Fr464,689.7
1 Eli Lilly(LLYON) به XPF
Fr84,338.7
1 Eli Lilly(LLYON) به BWP
P11,038.4475
1 Eli Lilly(LLYON) به BZD
$1,661.9685
1 Eli Lilly(LLYON) به CVE
$78,476.3335
1 Eli Lilly(LLYON) به DJF
Fr146,352.45
1 Eli Lilly(LLYON) به DOP
$52,959.7425
1 Eli Lilly(LLYON) به DZD
د.ج107,507.037
1 Eli Lilly(LLYON) به FJD
$1,868.681
1 Eli Lilly(LLYON) به GNF
Fr7,189,460.75
1 Eli Lilly(LLYON) به GTQ
Q6,333.671
1 Eli Lilly(LLYON) به GYD
$173,125.853
1 Eli Lilly(LLYON) به ISK
kr100,875.7

منابع Eli Lilly

برای درک عمیق‌ تر Eli Lilly، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Eli Lilly
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Eli Lilly

امروز Eli Lilly (LLYON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LLYON به واحد USD برابر است با 826.85 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LLYON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LLYON نسبت به USD برابر است با $ 826.85. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Eli Lilly چقدر است؟
ارزش بازار LLYON برابر است با $ 3.30M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LLYON چقدر است؟
عرضه در گردش LLYON برابر است با 4.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LLYON چقدر بوده است؟
LLYON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 868.2113662566151 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LLYON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LLYON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 712.8133541417105 USD رسید.
حجم معاملات LLYON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LLYON برابر است با $ 57.91K USD.
آیا LLYON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LLYON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LLYON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:51:26 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب LLYON به USD

مقدار

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 826.85 USD

معامله LLYON

/USDTLLYON
$826.85
$826.85
+0.98%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

$113,919.85

$4,096.72

$0.05197

$200.38

$4.3100

$4,096.72

$113,919.85

$200.38

$2.6215

$1,134.28

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001151

$0.0000000000000001470

$0.0000000000364

$0.1588

$0.04330

$0.01819

