قیمت لحظه‌ ای ASML Holding NV امروز برابر است با 1059.5 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ASMLON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ASMLON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ASML Holding NV امروز برابر است با 1059.5 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ASMLON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ASMLON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ASMLON

اطلاعات قیمت ASMLON

وب‌سایت رسمی ASMLON

توکنومیکس ASMLON

پیش‌بینی قیمت ASMLON

تاریخچه ASMLON

راهنمای خرید ASMLON

مبدل ASMLON به ارز فیات

اسپات ASMLON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو ASML Holding NV

ASML Holding NV قیمت لحظه ای(ASMLON)

قیمت لحظه‌ ای 1 ASMLON به USD:

$1,059.49
$1,059.49$1,059.49
+0.06%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای ASML Holding NV (ASMLON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:29:55 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ASML Holding NV (ASMLON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1,037.43
$ 1,037.43$ 1,037.43
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1,064.52
$ 1,064.52$ 1,064.52
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1,037.43
$ 1,037.43$ 1,037.43

$ 1,064.52
$ 1,064.52$ 1,064.52

$ 1,064.4299779945627
$ 1,064.4299779945627$ 1,064.4299779945627

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

+0.18%

+0.06%

+1.61%

+1.61%

قیمت لحظه‌ ای ASML Holding NV (ASMLON) برابر است با $ 1,059.5. در 24 ساعت گذشته، ASMLON در بازه قیمتی حداقل $ 1,037.43 تا حداکثر $ 1,064.52 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ASMLON برابر با $ 1,064.4299779945627 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 732.0144981577465 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ASMLON در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته +0.06% و در 7 روز گذشته +1.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ASML Holding NV (ASMLON)

No.1965

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 58.03K
$ 58.03K$ 58.03K

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

1.49K
1.49K 1.49K

1,488.90066691
1,488.90066691 1,488.90066691

ETH

ارزش بازار فعلی ASML Holding NV برابر است با $ 1.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.03K. عرضه در گردش ASMLON برابر است با 1.49K، و عرضه کل آن 1488.90066691 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.58M است.

تاریخچه قیمت ASML Holding NV (ASMLON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت ASML Holding NV برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.6353+0.06%
30 روز$ +107.79+11.32%
60 روز$ +309.5+41.26%
90 روز$ +309.5+41.26%
تغییر قیمت امروز ASML Holding NV

امروز، ASMLON تغییر $ +0.6353 (+0.06%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه ASML Holding NV

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +107.79 (+11.32%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه ASML Holding NV

با گسترش بازه به 60 روز، ASMLON تغییر $ +309.5 (+41.26%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه ASML Holding NV

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +309.5 (+41.26%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت ASML Holding NV (ASMLON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت ASML Holding NV را ببینید.

ASML Holding NVASMLON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون ASML Holding NV در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ASML Holding NV خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ASMLON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ASML Holding NV را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ASML Holding NV شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ASML Holding NV (USD)

ارزش ASML Holding NV (ASMLON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ASML Holding NV (ASMLON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ASML Holding NV را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ASML Holding NV را بررسی کنید!

توکنومیکس ASML Holding NV (ASMLON)

درک، توکنومیکس ASML Holding NV (ASMLON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ASMLON بیشتر بدانید!

نحوه خریدASML Holding NV (ASMLON)

آیا به دنبال نحوه خرید ASML Holding NV هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ASML Holding NV را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ASMLON به ارزهای محلی

1 ASML Holding NV(ASMLON) به VND
27,880,742.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به AUD
A$1,610.44
1 ASML Holding NV(ASMLON) به GBP
784.03
1 ASML Holding NV(ASMLON) به EUR
900.575
1 ASML Holding NV(ASMLON) به USD
$1,059.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MYR
RM4,449.9
1 ASML Holding NV(ASMLON) به TRY
44,456.62
1 ASML Holding NV(ASMLON) به JPY
¥161,044
1 ASML Holding NV(ASMLON) به ARS
ARS$1,517,903.27
1 ASML Holding NV(ASMLON) به RUB
83,965.375
1 ASML Holding NV(ASMLON) به INR
93,469.09
1 ASML Holding NV(ASMLON) به IDR
Rp17,658,326.27
1 ASML Holding NV(ASMLON) به PHP
62,669.425
1 ASML Holding NV(ASMLON) به EGP
￡E.50,273.275
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BRL
R$5,689.515
1 ASML Holding NV(ASMLON) به CAD
C$1,472.705
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BDT
129,661.61
1 ASML Holding NV(ASMLON) به NGN
1,544,454.34
1 ASML Holding NV(ASMLON) به COP
$4,074,995.925
1 ASML Holding NV(ASMLON) به ZAR
R.18,233.995
1 ASML Holding NV(ASMLON) به UAH
44,626.14
1 ASML Holding NV(ASMLON) به TZS
T.Sh.2,616,043.235
1 ASML Holding NV(ASMLON) به VES
Bs225,673.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به CLP
$995,930
1 ASML Holding NV(ASMLON) به PKR
Rs299,118.04
1 ASML Holding NV(ASMLON) به KZT
569,926.24
1 ASML Holding NV(ASMLON) به THB
฿34,582.08
1 ASML Holding NV(ASMLON) به TWD
NT$32,441.89
1 ASML Holding NV(ASMLON) به AED
د.إ3,888.365
1 ASML Holding NV(ASMLON) به CHF
Fr837.005
1 ASML Holding NV(ASMLON) به HKD
HK$8,221.72
1 ASML Holding NV(ASMLON) به AMD
֏407,176.445
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MAD
.د.م9,768.59
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MXN
$19,484.205
1 ASML Holding NV(ASMLON) به SAR
ريال3,973.125
1 ASML Holding NV(ASMLON) به ETB
Br160,471.87
1 ASML Holding NV(ASMLON) به KES
KSh136,972.16
1 ASML Holding NV(ASMLON) به JOD
د.أ751.1855
1 ASML Holding NV(ASMLON) به PLN
3,845.985
1 ASML Holding NV(ASMLON) به RON
лв4,619.42
1 ASML Holding NV(ASMLON) به SEK
kr9,916.92
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BGN
лв1,769.365
1 ASML Holding NV(ASMLON) به HUF
Ft353,279.68
1 ASML Holding NV(ASMLON) به CZK
22,090.575
1 ASML Holding NV(ASMLON) به KWD
د.ك324.207
1 ASML Holding NV(ASMLON) به ILS
3,443.375
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BOB
Bs7,331.74
1 ASML Holding NV(ASMLON) به AZN
1,801.15
1 ASML Holding NV(ASMLON) به TJS
SM9,800.375
1 ASML Holding NV(ASMLON) به GEL
2,881.84
1 ASML Holding NV(ASMLON) به AOA
Kz969,347.145
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BHD
.د.ب398.372
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BMD
$1,059.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به DKK
kr6,780.8
1 ASML Holding NV(ASMLON) به HNL
L27,917.825
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MUR
48,186.06
1 ASML Holding NV(ASMLON) به NAD
$18,244.59
1 ASML Holding NV(ASMLON) به NOK
kr10,563.215
1 ASML Holding NV(ASMLON) به NZD
$1,832.935
1 ASML Holding NV(ASMLON) به PAB
B/.1,059.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به PGK
K4,449.9
1 ASML Holding NV(ASMLON) به QAR
ر.ق3,856.58
1 ASML Holding NV(ASMLON) به RSD
дин.106,522.13
1 ASML Holding NV(ASMLON) به UZS
soʻm12,920,729.64
1 ASML Holding NV(ASMLON) به ALL
L88,097.425
1 ASML Holding NV(ASMLON) به ANG
ƒ1,896.505
1 ASML Holding NV(ASMLON) به AWG
ƒ1,907.1
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BBD
$2,119
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BAM
KM1,779.96
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BIF
Fr3,153,072
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BND
$1,366.755
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BSD
$1,059.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به JMD
$169,890.825
1 ASML Holding NV(ASMLON) به KHR
4,272,168.875
1 ASML Holding NV(ASMLON) به KMF
Fr448,168.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به LAK
23,032,608.235
1 ASML Holding NV(ASMLON) به LKR
රු322,321.09
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MDL
L17,947.93
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MGA
Ar4,751,115.85
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MOP
P8,476
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MVR
16,210.35
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MWK
MK1,839,408.545
1 ASML Holding NV(ASMLON) به MZN
MT67,712.645
1 ASML Holding NV(ASMLON) به NPR
रु149,580.21
1 ASML Holding NV(ASMLON) به PYG
7,513,974
1 ASML Holding NV(ASMLON) به RWF
Fr1,537,334.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به SBD
$8,719.685
1 ASML Holding NV(ASMLON) به SCR
14,483.365
1 ASML Holding NV(ASMLON) به SRD
$42,263.455
1 ASML Holding NV(ASMLON) به SVC
$9,270.625
1 ASML Holding NV(ASMLON) به SZL
L18,244.59
1 ASML Holding NV(ASMLON) به TMT
m3,718.845
1 ASML Holding NV(ASMLON) به TND
د.ت3,091.621
1 ASML Holding NV(ASMLON) به TTD
$7,194.005
1 ASML Holding NV(ASMLON) به UGX
Sh3,691,298
1 ASML Holding NV(ASMLON) به XAF
Fr595,439
1 ASML Holding NV(ASMLON) به XCD
$2,860.65
1 ASML Holding NV(ASMLON) به XOF
Fr595,439
1 ASML Holding NV(ASMLON) به XPF
Fr108,069
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BWP
P14,144.325
1 ASML Holding NV(ASMLON) به BZD
$2,129.595
1 ASML Holding NV(ASMLON) به CVE
$100,557.145
1 ASML Holding NV(ASMLON) به DJF
Fr187,531.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به DOP
$67,860.975
1 ASML Holding NV(ASMLON) به DZD
د.ج137,756.19
1 ASML Holding NV(ASMLON) به FJD
$2,394.47
1 ASML Holding NV(ASMLON) به GNF
Fr9,212,352.5
1 ASML Holding NV(ASMLON) به GTQ
Q8,115.77
1 ASML Holding NV(ASMLON) به GYD
$221,838.11
1 ASML Holding NV(ASMLON) به ISK
kr129,259

منابع ASML Holding NV

برای درک عمیق‌ تر ASML Holding NV، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی ASML Holding NV
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ASML Holding NV

امروز ASML Holding NV (ASMLON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ASMLON به واحد USD برابر است با 1,059.5 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ASMLON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ASMLON نسبت به USD برابر است با $ 1,059.5. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ASML Holding NV چقدر است؟
ارزش بازار ASMLON برابر است با $ 1.58M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ASMLON چقدر است؟
عرضه در گردش ASMLON برابر است با 1.49K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ASMLON چقدر بوده است؟
ASMLON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1,064.4299779945627 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ASMLON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ASMLON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 732.0144981577465 USD رسید.
حجم معاملات ASMLON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ASMLON برابر است با $ 58.03K USD.
آیا ASMLON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ASMLON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ASMLON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:29:55 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ASML Holding NV (ASMLON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ASMLON به USD

مقدار

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,059.5 USD

معامله ASMLON

/USDTASMLON
$1,059.49
$1,059.49$1,059.49
+0.07%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,109.84
$114,109.84$114,109.84

-0.74%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,119.16
$4,119.16$4,119.16

-1.28%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05104
$0.05104$0.05104

-8.38%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.89
$200.89$200.89

+0.38%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2064
$4.2064$4.2064

-18.89%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,119.16
$4,119.16$4,119.16

-1.28%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,109.84
$114,109.84$114,109.84

-0.74%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.89
$200.89$200.89

+0.38%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6271
$2.6271$2.6271

-1.28%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.69
$1,136.69$1,136.69

-0.60%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001202
$0.001202$0.001202

+100.33%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01770
$0.01770$0.01770

+77.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1580
$0.1580$0.1580

+216.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000306
$0.0000000000306$0.0000000000306

+200.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04461
$0.04461$0.04461

+123.05%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01770
$0.01770$0.01770

+77.00%