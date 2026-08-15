قیمت امروز Gram

قیمت لحظه‌ ای Gram (GRM) در حال حاضر برابر با $ 0.0008319 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRM به USD برابر با $ 0.0008319 برای هر GRM می‌ باشد.

توکن Gram در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3991 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 GRM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRM در بازه‌ ای بین $ 0.0008241 (حداقل) و $ 0.000848 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.26354897270074124 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0000039432576 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.28% و در هفت روز اخیر به میزان +1.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.39K رسیده است.

اطلاعات بازار Gram (GRM)

رتبه No.3991 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 55.39K$ 55.39K $ 55.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 عرضه کل 2,456,041,797 2,456,041,797 2,456,041,797 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی TONCOIN

ارزش بازار فعلی Gram برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.39K. عرضه در گردش GRM برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 2456041797 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.16M است.