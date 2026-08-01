قیمت امروز ON

قیمت لحظه‌ ای ON (ONLIVE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ONLIVE به USD برابر با $ 0 برای هر ONLIVE می‌ باشد.

توکن ON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 596,039 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.56B ONLIVE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ONLIVE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ONLIVE طی یک ساعت گذشته به میزان -4.20% و در هفت روز اخیر به میزان +1.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.69K رسیده است.

اطلاعات بازار ON (ONLIVE)

ارزش بازار $ 596.04K$ 596.04K $ 596.04K حجم (24 ساعته) $ 2.69K$ 2.69K $ 2.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 745.05K$ 745.05K $ 745.05K سرمایه در گردش 1.56B 1.56B 1.56B عرضه کل 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ON برابر است با $ 596.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.69K. عرضه در گردش ONLIVE برابر است با 1.56B، و عرضه کل آن 3000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 745.05K است.