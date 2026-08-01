قیمت امروز Toko Token

قیمت لحظه‌ ای Toko Token (TKO) در حال حاضر برابر با $ 0.0521 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TKO به USD برابر با $ 0.0521 برای هر TKO می‌ باشد.

توکن Toko Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1013 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8.84M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 169.60M TKO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TKO در بازه‌ ای بین $ 0.05026 (حداقل) و $ 0.05264 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.98934755 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04433850042508293 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TKO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.42% و در هفت روز اخیر به میزان +3.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.36K رسیده است.

اطلاعات بازار Toko Token (TKO)

رتبه No.1013 ارزش بازار $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M حجم (24 ساعته) $ 56.36K$ 56.36K $ 56.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.05M$ 26.05M $ 26.05M سرمایه در گردش 169.60M 169.60M 169.60M حداکثر عرضه 500,000,000 500,000,000 500,000,000 عرضه کل 495,268,640.66 495,268,640.66 495,268,640.66 نرخ گردش 33.91% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Toko Token برابر است با $ 8.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.36K. عرضه در گردش TKO برابر است با 169.60M، و عرضه کل آن 495268640.66 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.05M است.