قیمت لحظه‌ ای OHO PLUS امروز برابر است با 0.517343 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OHO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OHO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو OHO PLUS

OHO PLUS قیمت لحظه ای(OHO)

قیمت لحظه‌ ای 1 OHO به USD:

$0.517396
-0.82%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای OHO PLUS (OHO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:13:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OHO PLUS (OHO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.5
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.532057
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.5
$ 0.532057
--
--
-0.77%

-0.82%

+31.52%

+31.52%

قیمت لحظه‌ ای OHO PLUS (OHO) برابر است با $ 0.517343. در 24 ساعت گذشته، OHO در بازه قیمتی حداقل $ 0.5 تا حداکثر $ 0.532057 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OHO برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OHO در یک ساعت گذشته -0.77%، در 24 ساعت گذشته -0.82% و در 7 روز گذشته +31.52% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OHO PLUS (OHO)

--
$ 133.02K
$ 86.91M
--
168,000,000
BSC

ارزش بازار فعلی OHO PLUS برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 133.02K. عرضه در گردش OHO برابر است با --، و عرضه کل آن 168000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.91M است.

تاریخچه قیمت OHO PLUS (OHO) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت OHO PLUS برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00427772-0.82%
30 روز$ +0.016144+3.22%
60 روز$ +0.516343+51,634.30%
90 روز$ +0.516343+51,634.30%
تغییر قیمت امروز OHO PLUS

امروز، OHO تغییر $ -0.00427772 (-0.82%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه OHO PLUS

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.016144 (+3.22%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه OHO PLUS

با گسترش بازه به 60 روز، OHO تغییر $ +0.516343 (+51,634.30%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه OHO PLUS

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.516343 (+51,634.30%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت OHO PLUS (OHO) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت OHO PLUS را ببینید.

OHO PLUSOHO چیست

OHO+ نوعی دارایی دیجیتال است که توسط شرکت ONFA Fintech و در اکوسیستم ONFA توسعه یافته است. هدف OHO این است که به یک ارز دیجیتال تبدیل شود که از طریق ادغام Web3، بلاکچین، هوش مصنوعی (AI) و مکانیزمهای تشویقی که مشارکت جامعه در شبکه را ترغیب میکنند، ارزش پایدار ایجاد کند.

هم اکنون OHO PLUS در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های OHO PLUS خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ OHO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره OHO PLUS را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید OHO PLUS شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت OHO PLUS (USD)

ارزش OHO PLUS (OHO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OHO PLUS (OHO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OHO PLUS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OHO PLUS را بررسی کنید!

توکنومیکس OHO PLUS (OHO)

درک، توکنومیکس OHO PLUS (OHO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OHO بیشتر بدانید!

نحوه خریدOHO PLUS (OHO)

آیا به دنبال نحوه خرید OHO PLUS هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی OHO PLUS را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

OHO به ارزهای محلی

1 OHO PLUS(OHO) به VND
13,613.881045
1 OHO PLUS(OHO) به AUD
A$0.78636136
1 OHO PLUS(OHO) به GBP
0.38283382
1 OHO PLUS(OHO) به EUR
0.43974155
1 OHO PLUS(OHO) به USD
$0.517343
1 OHO PLUS(OHO) به MYR
RM2.1728406
1 OHO PLUS(OHO) به TRY
21.70771228
1 OHO PLUS(OHO) به JPY
¥78.636136
1 OHO PLUS(OHO) به ARS
ARS$741.17662238
1 OHO PLUS(OHO) به RUB
40.98908589
1 OHO PLUS(OHO) به INR
45.63999946
1 OHO PLUS(OHO) به IDR
Rp8,622.37988438
1 OHO PLUS(OHO) به PHP
30.58014473
1 OHO PLUS(OHO) به EGP
￡E.24.54275192
1 OHO PLUS(OHO) به BRL
R$2.77813191
1 OHO PLUS(OHO) به CAD
C$0.71910677
1 OHO PLUS(OHO) به BDT
63.31243634
1 OHO PLUS(OHO) به NGN
754.14123796
1 OHO PLUS(OHO) به COP
$1,989.77877945
1 OHO PLUS(OHO) به ZAR
R.8.90347303
1 OHO PLUS(OHO) به UAH
21.79048716
1 OHO PLUS(OHO) به TZS
T.Sh.1,277.38712159
1 OHO PLUS(OHO) به VES
Bs110.194059
1 OHO PLUS(OHO) به CLP
$486.30242
1 OHO PLUS(OHO) به PKR
Rs146.05627576
1 OHO PLUS(OHO) به KZT
278.28914656
1 OHO PLUS(OHO) به THB
฿16.8653818
1 OHO PLUS(OHO) به TWD
NT$15.84621609
1 OHO PLUS(OHO) به AED
د.إ1.89864881
1 OHO PLUS(OHO) به CHF
Fr0.40870097
1 OHO PLUS(OHO) به HKD
HK$4.01458168
1 OHO PLUS(OHO) به AMD
֏198.82008833
1 OHO PLUS(OHO) به MAD
.د.م4.76990246
1 OHO PLUS(OHO) به MXN
$9.51393777
1 OHO PLUS(OHO) به SAR
ريال1.94003625
1 OHO PLUS(OHO) به ETB
Br78.35677078
1 OHO PLUS(OHO) به KES
KSh66.88210304
1 OHO PLUS(OHO) به JOD
د.أ0.366796187
1 OHO PLUS(OHO) به PLN
1.87795509
1 OHO PLUS(OHO) به RON
лв2.25561548
1 OHO PLUS(OHO) به SEK
kr4.84233048
1 OHO PLUS(OHO) به BGN
лв0.86396281
1 OHO PLUS(OHO) به HUF
Ft172.50284992
1 OHO PLUS(OHO) به CZK
10.78660155
1 OHO PLUS(OHO) به KWD
د.ك0.158306958
1 OHO PLUS(OHO) به ILS
1.68136475
1 OHO PLUS(OHO) به BOB
Bs3.58001356
1 OHO PLUS(OHO) به AZN
0.8794831
1 OHO PLUS(OHO) به TJS
SM4.78542275
1 OHO PLUS(OHO) به GEL
1.40717296
1 OHO PLUS(OHO) به AOA
Kz473.32228413
1 OHO PLUS(OHO) به BHD
.د.ب0.194520968
1 OHO PLUS(OHO) به BMD
$0.517343
1 OHO PLUS(OHO) به DKK
kr3.3109952
1 OHO PLUS(OHO) به HNL
L13.63198805
1 OHO PLUS(OHO) به MUR
23.52875964
1 OHO PLUS(OHO) به NAD
$8.90864646
1 OHO PLUS(OHO) به NOK
kr5.15790971
1 OHO PLUS(OHO) به NZD
$0.89500339
1 OHO PLUS(OHO) به PAB
B/.0.517343
1 OHO PLUS(OHO) به PGK
K2.1728406
1 OHO PLUS(OHO) به QAR
ر.ق1.88312852
1 OHO PLUS(OHO) به RSD
дин.52.01366522
1 OHO PLUS(OHO) به UZS
soʻm6,309.05996616
1 OHO PLUS(OHO) به ALL
L43.01707045
1 OHO PLUS(OHO) به ANG
ƒ0.92604397
1 OHO PLUS(OHO) به AWG
ƒ0.9312174
1 OHO PLUS(OHO) به BBD
$1.034686
1 OHO PLUS(OHO) به BAM
KM0.86913624
1 OHO PLUS(OHO) به BIF
Fr1,539.612768
1 OHO PLUS(OHO) به BND
$0.66737247
1 OHO PLUS(OHO) به BSD
$0.517343
1 OHO PLUS(OHO) به JMD
$82.95595005
1 OHO PLUS(OHO) به KHR
2,086.05631175
1 OHO PLUS(OHO) به KMF
Fr218.836089
1 OHO PLUS(OHO) به LAK
11,246.58673159
1 OHO PLUS(OHO) به LKR
රු157.38608746
1 OHO PLUS(OHO) به MDL
L8.76379042
1 OHO PLUS(OHO) به MGA
Ar2,319.9212149
1 OHO PLUS(OHO) به MOP
P4.138744
1 OHO PLUS(OHO) به MVR
7.9153479
1 OHO PLUS(OHO) به MWK
MK898.16435573
1 OHO PLUS(OHO) به MZN
MT33.06339113
1 OHO PLUS(OHO) به NPR
रु73.03848474
1 OHO PLUS(OHO) به PYG
3,668.996556
1 OHO PLUS(OHO) به RWF
Fr750.664693
1 OHO PLUS(OHO) به SBD
$4.25773289
1 OHO PLUS(OHO) به SCR
7.07207881
1 OHO PLUS(OHO) به SRD
$20.63681227
1 OHO PLUS(OHO) به SVC
$4.52675125
1 OHO PLUS(OHO) به SZL
L8.90864646
1 OHO PLUS(OHO) به TMT
m1.81587393
1 OHO PLUS(OHO) به TND
د.ت1.509606874
1 OHO PLUS(OHO) به TTD
$3.51275897
1 OHO PLUS(OHO) به UGX
Sh1,802.423012
1 OHO PLUS(OHO) به XAF
Fr290.746766
1 OHO PLUS(OHO) به XCD
$1.3968261
1 OHO PLUS(OHO) به XOF
Fr290.746766
1 OHO PLUS(OHO) به XPF
Fr52.768986
1 OHO PLUS(OHO) به BWP
P6.90652905
1 OHO PLUS(OHO) به BZD
$1.03985943
1 OHO PLUS(OHO) به CVE
$49.10102413
1 OHO PLUS(OHO) به DJF
Fr91.569711
1 OHO PLUS(OHO) به DOP
$33.13581915
1 OHO PLUS(OHO) به DZD
د.ج67.26493686
1 OHO PLUS(OHO) به FJD
$1.16919518
1 OHO PLUS(OHO) به GNF
Fr4,498.297385
1 OHO PLUS(OHO) به GTQ
Q3.96284738
1 OHO PLUS(OHO) به GYD
$108.32127734
1 OHO PLUS(OHO) به ISK
kr63.115846

منابع OHO PLUS

برای درک عمیق‌ تر OHO PLUS، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی OHO PLUS
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره OHO PLUS

امروز OHO PLUS (OHO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OHO به واحد USD برابر است با 0.517343 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OHO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OHO نسبت به USD برابر است با $ 0.517343. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OHO PLUS چقدر است؟
ارزش بازار OHO برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OHO چقدر است؟
عرضه در گردش OHO برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OHO چقدر بوده است؟
OHO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OHO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OHO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات OHO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OHO برابر است با $ 133.02K USD.
آیا OHO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OHO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OHO مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OHO PLUS (OHO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب OHO به USD

مقدار

1 OHO = 0.517343 USD

معامله OHO

/USDTOHO
$0.517396
-0.82%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

