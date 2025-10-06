قیمت لحظه‌ ای Griffin AI امروز برابر است با 0.006728 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GAIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GAIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Griffin AI امروز برابر است با 0.006728 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GAIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GAIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره GAIN

اطلاعات قیمت GAIN

وایت‌ پیپر GAIN

وب‌سایت رسمی GAIN

توکنومیکس GAIN

پیش‌بینی قیمت GAIN

تاریخچه GAIN

راهنمای خرید GAIN

مبدل GAIN به ارز فیات

اسپات GAIN

فیوچرز USDT-M GAIN

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Griffin AI

Griffin AI قیمت لحظه ای(GAIN)

قیمت لحظه‌ ای 1 GAIN به USD:

$0.006728
$0.006728$0.006728
-6.25%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Griffin AI (GAIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:04:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Griffin AI (GAIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.006543
$ 0.006543$ 0.006543
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.007961
$ 0.007961$ 0.007961
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.006543
$ 0.006543$ 0.006543

$ 0.007961
$ 0.007961$ 0.007961

--
----

--
----

-0.11%

-6.25%

-28.60%

-28.60%

قیمت لحظه‌ ای Griffin AI (GAIN) برابر است با $ 0.006728. در 24 ساعت گذشته، GAIN در بازه قیمتی حداقل $ 0.006543 تا حداکثر $ 0.007961 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GAIN برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GAIN در یک ساعت گذشته -0.11%، در 24 ساعت گذشته -6.25% و در 7 روز گذشته -28.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Griffin AI (GAIN)

--
----

$ 61.61K
$ 61.61K$ 61.61K

$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی Griffin AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.61K. عرضه در گردش GAIN برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.73M است.

تاریخچه قیمت Griffin AI (GAIN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Griffin AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00044853-6.25%
30 روز$ -0.013072-66.03%
60 روز$ -0.013272-66.36%
90 روز$ -0.013272-66.36%
تغییر قیمت امروز Griffin AI

امروز، GAIN تغییر $ -0.00044853 (-6.25%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Griffin AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.013072 (-66.03%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Griffin AI

با گسترش بازه به 60 روز، GAIN تغییر $ -0.013272 (-66.36%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Griffin AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.013272 (-66.36%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Griffin AI (GAIN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Griffin AI را ببینید.

Griffin AIGAIN چیست

Griffin AI سریع ترین پلتفرم ساخت عامل های بدون کدنویسی (no-code) برای دیفای است که بیش از 15,000 عامل فعال را پشتیبانی میکند. تفاوت کلیدی آن ساده است: عامل هایی که واقعاً کار میکنند—مانند Transaction Execution Agent (TEA) که سواپ ها و استراتژی های Yield را به طور یکپارچه در زنجیره ها و کیف پول های اصلی اجرا میکند. این پلتفرم توسط تیم مهندسی برجسته ای به رهبری Oliver Feldmeier ساخته و اداره میشود؛ کسی که یکی از اولین صرافی های دارایی دیجیتال اروپای تحت نظارت را تأسیس کرده و آن را در یک عرضه عمومی 100 میلیون دلاری NASDAQ به بورس رسانده است. Griffin AI رهبری اثبات شده را با اجرای فنی عمیق ترکیب میکند.این پروژه به بازار 1 تریلیون دلاری دیفای میپردازد، جایی که 95٪ پروژه ها فاقد قابلیتهای هوش مصنوعی هستند، و با ارائه عامل های فوق هوشمند که مستقیماً روی زنجیره عمل میکنند، این خلا را پر میکند. عامل های Griffin AI هم اکنون با BNB Chain، NEAR Protocol، Cardano Foundation، Arbitrum، 1inch، Uniswap و کیف پول Bithumb’s Burrito ادغام شده و مورد اعتماد هستند و پروژه های سطح یک بیشتری به این اکوسیستم میپیوندند.در هسته این آینده، $GAIN قرار دارد، توکن بومی Griffin AI—سوخت دیفای عاملمحور و یکی از بزرگترین فرصتها در دنیای کریپتو امروز.

هم اکنون Griffin AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Griffin AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ GAIN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Griffin AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Griffin AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Griffin AI (USD)

ارزش Griffin AI (GAIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Griffin AI (GAIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Griffin AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Griffin AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Griffin AI (GAIN)

درک، توکنومیکس Griffin AI (GAIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GAIN بیشتر بدانید!

نحوه خریدGriffin AI (GAIN)

آیا به دنبال نحوه خرید Griffin AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Griffin AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GAIN به ارزهای محلی

1 Griffin AI(GAIN) به VND
177.04732
1 Griffin AI(GAIN) به AUD
A$0.01022656
1 Griffin AI(GAIN) به GBP
0.00497872
1 Griffin AI(GAIN) به EUR
0.0057188
1 Griffin AI(GAIN) به USD
$0.006728
1 Griffin AI(GAIN) به MYR
RM0.0282576
1 Griffin AI(GAIN) به TRY
0.28230688
1 Griffin AI(GAIN) به JPY
¥1.022656
1 Griffin AI(GAIN) به ARS
ARS$9.63893648
1 Griffin AI(GAIN) به RUB
0.53312672
1 Griffin AI(GAIN) به INR
0.59354416
1 Griffin AI(GAIN) به IDR
Rp112.13328848
1 Griffin AI(GAIN) به PHP
0.39789392
1 Griffin AI(GAIN) به EGP
￡E.0.31917632
1 Griffin AI(GAIN) به BRL
R$0.03612936
1 Griffin AI(GAIN) به CAD
C$0.00935192
1 Griffin AI(GAIN) به BDT
0.82337264
1 Griffin AI(GAIN) به NGN
9.80754016
1 Griffin AI(GAIN) به COP
$25.8768972
1 Griffin AI(GAIN) به ZAR
R.0.11585616
1 Griffin AI(GAIN) به UAH
0.28338336
1 Griffin AI(GAIN) به TZS
T.Sh.16.61230664
1 Griffin AI(GAIN) به VES
Bs1.433064
1 Griffin AI(GAIN) به CLP
$6.32432
1 Griffin AI(GAIN) به PKR
Rs1.89944896
1 Griffin AI(GAIN) به KZT
3.61912576
1 Griffin AI(GAIN) به THB
฿0.21946736
1 Griffin AI(GAIN) به TWD
NT$0.2062132
1 Griffin AI(GAIN) به AED
د.إ0.02469176
1 Griffin AI(GAIN) به CHF
Fr0.00531512
1 Griffin AI(GAIN) به HKD
HK$0.05220928
1 Griffin AI(GAIN) به AMD
֏2.58563768
1 Griffin AI(GAIN) به MAD
.د.م0.06203216
1 Griffin AI(GAIN) به MXN
$0.12372792
1 Griffin AI(GAIN) به SAR
ريال0.02523
1 Griffin AI(GAIN) به ETB
Br1.01902288
1 Griffin AI(GAIN) به KES
KSh0.86979584
1 Griffin AI(GAIN) به JOD
د.أ0.004770152
1 Griffin AI(GAIN) به PLN
0.02442264
1 Griffin AI(GAIN) به RON
лв0.02933408
1 Griffin AI(GAIN) به SEK
kr0.06297408
1 Griffin AI(GAIN) به BGN
лв0.01123576
1 Griffin AI(GAIN) به HUF
Ft2.24264424
1 Griffin AI(GAIN) به CZK
0.14034608
1 Griffin AI(GAIN) به KWD
د.ك0.002058768
1 Griffin AI(GAIN) به ILS
0.021866
1 Griffin AI(GAIN) به BOB
Bs0.04655776
1 Griffin AI(GAIN) به AZN
0.0114376
1 Griffin AI(GAIN) به TJS
SM0.062234
1 Griffin AI(GAIN) به GEL
0.01830016
1 Griffin AI(GAIN) به AOA
Kz6.15551448
1 Griffin AI(GAIN) به BHD
.د.ب0.002529728
1 Griffin AI(GAIN) به BMD
$0.006728
1 Griffin AI(GAIN) به DKK
kr0.0430592
1 Griffin AI(GAIN) به HNL
L0.1772828
1 Griffin AI(GAIN) به MUR
0.30598944
1 Griffin AI(GAIN) به NAD
$0.11585616
1 Griffin AI(GAIN) به NOK
kr0.06714544
1 Griffin AI(GAIN) به NZD
$0.01163944
1 Griffin AI(GAIN) به PAB
B/.0.006728
1 Griffin AI(GAIN) به PGK
K0.0282576
1 Griffin AI(GAIN) به QAR
ر.ق0.02448992
1 Griffin AI(GAIN) به RSD
дин.0.67656768
1 Griffin AI(GAIN) به UZS
soʻm82.04876736
1 Griffin AI(GAIN) به ALL
L0.5594332
1 Griffin AI(GAIN) به ANG
ƒ0.01204312
1 Griffin AI(GAIN) به AWG
ƒ0.0121104
1 Griffin AI(GAIN) به BBD
$0.013456
1 Griffin AI(GAIN) به BAM
KM0.01130304
1 Griffin AI(GAIN) به BIF
Fr20.022528
1 Griffin AI(GAIN) به BND
$0.00867912
1 Griffin AI(GAIN) به BSD
$0.006728
1 Griffin AI(GAIN) به JMD
$1.0788348
1 Griffin AI(GAIN) به KHR
27.128978
1 Griffin AI(GAIN) به KMF
Fr2.845944
1 Griffin AI(GAIN) به LAK
146.26086664
1 Griffin AI(GAIN) به LKR
රු2.04679216
1 Griffin AI(GAIN) به MDL
L0.11397232
1 Griffin AI(GAIN) به MGA
Ar30.1703704
1 Griffin AI(GAIN) به MOP
P0.053824
1 Griffin AI(GAIN) به MVR
0.1029384
1 Griffin AI(GAIN) به MWK
MK11.68054808
1 Griffin AI(GAIN) به MZN
MT0.42998648
1 Griffin AI(GAIN) به NPR
रु0.94985904
1 Griffin AI(GAIN) به PYG
47.714976
1 Griffin AI(GAIN) به RWF
Fr9.762328
1 Griffin AI(GAIN) به SBD
$0.05537144
1 Griffin AI(GAIN) به SCR
0.09197176
1 Griffin AI(GAIN) به SRD
$0.26837992
1 Griffin AI(GAIN) به SVC
$0.05887
1 Griffin AI(GAIN) به SZL
L0.11585616
1 Griffin AI(GAIN) به TMT
m0.02361528
1 Griffin AI(GAIN) به TND
د.ت0.019632304
1 Griffin AI(GAIN) به TTD
$0.04568312
1 Griffin AI(GAIN) به UGX
Sh23.440352
1 Griffin AI(GAIN) به XAF
Fr3.781136
1 Griffin AI(GAIN) به XCD
$0.0181656
1 Griffin AI(GAIN) به XOF
Fr3.781136
1 Griffin AI(GAIN) به XPF
Fr0.686256
1 Griffin AI(GAIN) به BWP
P0.0898188
1 Griffin AI(GAIN) به BZD
$0.01352328
1 Griffin AI(GAIN) به CVE
$0.63855448
1 Griffin AI(GAIN) به DJF
Fr1.190856
1 Griffin AI(GAIN) به DOP
$0.4309284
1 Griffin AI(GAIN) به DZD
د.ج0.87477456
1 Griffin AI(GAIN) به FJD
$0.01520528
1 Griffin AI(GAIN) به GNF
Fr58.49996
1 Griffin AI(GAIN) به GTQ
Q0.05153648
1 Griffin AI(GAIN) به GYD
$1.40870864
1 Griffin AI(GAIN) به ISK
kr0.820816

منابع Griffin AI

برای درک عمیق‌ تر Griffin AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Griffin AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Griffin AI

امروز Griffin AI (GAIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GAIN به واحد USD برابر است با 0.006728 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GAIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GAIN نسبت به USD برابر است با $ 0.006728. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Griffin AI چقدر است؟
ارزش بازار GAIN برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GAIN چقدر است؟
عرضه در گردش GAIN برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GAIN چقدر بوده است؟
GAIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GAIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GAIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات GAIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GAIN برابر است با $ 61.61K USD.
آیا GAIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GAIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GAIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:04:41 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Griffin AI (GAIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب GAIN به USD

مقدار

GAIN
GAIN
USD
USD

1 GAIN = 0.006728 USD

معامله GAIN

/USDTGAIN
$0.006728
$0.006728$0.006728
-6.25%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,466.42
$114,466.42$114,466.42

-0.43%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,138.84
$4,138.84$4,138.84

-0.81%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05549
$0.05549$0.05549

-0.39%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.52
$201.52$201.52

+0.70%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1400
$4.1400$4.1400

-20.17%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,138.84
$4,138.84$4,138.84

-0.81%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,466.42
$114,466.42$114,466.42

-0.43%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.52
$201.52$201.52

+0.70%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6454
$2.6454$2.6454

-0.59%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,145.29
$1,145.29$1,145.29

+0.14%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001181
$0.001181$0.001181

+96.83%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01813
$0.01813$0.01813

+81.30%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001595
$0.0000000000000001595$0.0000000000000001595

+1,363.30%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1630
$0.1630$0.1630

+226.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000296
$0.0000000000296$0.0000000000296

+190.19%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04587
$0.04587$0.04587

+129.35%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01813
$0.01813$0.01813

+81.30%