Griffin AIGAIN چیست

Griffin AI سریع ترین پلتفرم ساخت عامل های بدون کدنویسی (no-code) برای دیفای است که بیش از 15,000 عامل فعال را پشتیبانی میکند. تفاوت کلیدی آن ساده است: عامل هایی که واقعاً کار میکنند—مانند Transaction Execution Agent (TEA) که سواپ ها و استراتژی های Yield را به طور یکپارچه در زنجیره ها و کیف پول های اصلی اجرا میکند. این پلتفرم توسط تیم مهندسی برجسته ای به رهبری Oliver Feldmeier ساخته و اداره میشود؛ کسی که یکی از اولین صرافی های دارایی دیجیتال اروپای تحت نظارت را تأسیس کرده و آن را در یک عرضه عمومی 100 میلیون دلاری NASDAQ به بورس رسانده است. Griffin AI رهبری اثبات شده را با اجرای فنی عمیق ترکیب میکند.این پروژه به بازار 1 تریلیون دلاری دیفای میپردازد، جایی که 95٪ پروژه ها فاقد قابلیتهای هوش مصنوعی هستند، و با ارائه عامل های فوق هوشمند که مستقیماً روی زنجیره عمل میکنند، این خلا را پر میکند. عامل های Griffin AI هم اکنون با BNB Chain، NEAR Protocol، Cardano Foundation، Arbitrum، 1inch، Uniswap و کیف پول Bithumb’s Burrito ادغام شده و مورد اعتماد هستند و پروژه های سطح یک بیشتری به این اکوسیستم میپیوندند.در هسته این آینده، $GAIN قرار دارد، توکن بومی Griffin AI—سوخت دیفای عاملمحور و یکی از بزرگترین فرصتها در دنیای کریپتو امروز. Griffin AI سریع ترین پلتفرم ساخت عامل های بدون کدنویسی (no-code) برای دیفای است که بیش از 15,000 عامل فعال را پشتیبانی میکند. تفاوت کلیدی آن ساده است: عامل هایی که واقعاً کار میکنند—مانند Transaction Execution Agent (TEA) که سواپ ها و استراتژی های Yield را به طور یکپارچه در زنجیره ها و کیف پول های اصلی اجرا میکند. این پلتفرم توسط تیم مهندسی برجسته ای به رهبری Oliver Feldmeier ساخته و اداره میشود؛ کسی که یکی از اولین صرافی های دارایی دیجیتال اروپای تحت نظارت را تأسیس کرده و آن را در یک عرضه عمومی 100 میلیون دلاری NASDAQ به بورس رسانده است. Griffin AI رهبری اثبات شده را با اجرای فنی عمیق ترکیب میکند.این پروژه به بازار 1 تریلیون دلاری دیفای میپردازد، جایی که 95٪ پروژه ها فاقد قابلیتهای هوش مصنوعی هستند، و با ارائه عامل های فوق هوشمند که مستقیماً روی زنجیره عمل میکنند، این خلا را پر میکند. عامل های Griffin AI هم اکنون با BNB Chain، NEAR Protocol، Cardano Foundation، Arbitrum، 1inch، Uniswap و کیف پول Bithumb’s Burrito ادغام شده و مورد اعتماد هستند و پروژه های سطح یک بیشتری به این اکوسیستم میپیوندند.در هسته این آینده، $GAIN قرار دارد، توکن بومی Griffin AI—سوخت دیفای عاملمحور و یکی از بزرگترین فرصتها در دنیای کریپتو امروز.

هم اکنون Griffin AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Griffin AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ GAIN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Griffin AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Griffin AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Griffin AI (USD)

ارزش Griffin AI (GAIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Griffin AI (GAIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Griffin AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Griffin AI را بررسی کنید!

توکنومیکس Griffin AI (GAIN)

درک، توکنومیکس Griffin AI (GAIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GAIN بیشتر بدانید!

نحوه خریدGriffin AI (GAIN)

آیا به دنبال نحوه خرید Griffin AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Griffin AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GAIN به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Griffin AI

برای درک عمیق‌ تر Griffin AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Griffin AI امروز Griffin AI (GAIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GAIN به واحد USD برابر است با 0.006728 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GAIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.006728 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GAIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Griffin AI چقدر است؟ ارزش بازار GAIN برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GAIN چقدر است؟ عرضه در گردش GAIN برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GAIN چقدر بوده است؟ GAIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GAIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GAIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات GAIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GAIN برابر است با $ 61.61K USD . آیا GAIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GAIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GAIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Griffin AI (GAIN)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد